Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je objavljen javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila. Prva runda poticaja u iznosu od 103,3 milijuna kuna namijenjena je građanima i tvrtkama, dok je 5 milijuna kuna rezervirano za pravne osobe iz javnog sektora.

Jedinice regionalne i lokalne samouprave, odnosno tvrtke i ustanove iz javnog sektora s prijavama za sufinanciranje vozila kreću već danas od 9:00 sati, a prijave će ići direktno Fondu. Što se tiče građana i privatnih tvrtki, oni svoje prijave podnose od 27. lipnja od 8:00 sati, putem ovlaštenih prodajnih mjesta kako je to bilo i prošle godine.

"Taj model pokazao se iznimno uspješnim jer garantira visoki postotak iskorištenosti ugovorenih sredstva. Ove godine smo dodatno povećali naš budžet, posebno za tvrtke i građane, a prema informacijama koje imamo s terena očekujemo jako veliki interes", rekla je v.d. direktora Fonda Alenka Košiša Čičin-Šain.

Dostupno čak 539 modela vozila

U program sufinanciranja prijavljeno je 45 zastupnika vozila s 81 markom i čak 539 modela vozila za koja je moguće ostvariti maksimalno 40% opravdanih troškova nabavke vozila. Listu vozila za koje je moguće ostvariti poticaje, kao i 301 prodajno mjesto na kojima ih je moguće kupiti, možete pronaći na stranici vozimoeko.fzoeu.hr.

Iznos poticaja ovisi o kategoriji vozila. Za električna vozila L1-L7 kategorije možete dobiti do 20 tisuća kuna, za plug-in hibride M1 kategorije do 40 tisuća kuna, dok za kupnju M1 kategorije vozila s električnim pogonom možete dobiti do 70 tisuća kuna.

Pravnim osobama sredstva su dostupna i za vozila N1 kategorije i to plug-in hibridna vozila (do 40 tisuća kuna) te ona s električnim pogonom ili pogonom na SPP, UPP ili vodik, za koja se može dobiti do 70 tisuća kuna. S maksimalno 400 tisuća kuna sufinanciraju se i vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, "plug-in" hibridnim pogonom, pogonom na SPP, UPP ili vodik.

Protokol isti kao i prošle godine

"Da bi ostvarili pravo na Fondovo sufinanciranje svi zainteresirani trebaju prvo odabrati željeno vozilo te kontaktirati neko od prodajnih mjesta koje je evidentirano u bazi Fonda i navedeno uz listu vozila. Nakon što se građani, odnosno tvrtke odluče za marku i model energetski učinkovitog vozila potrebno je u suradnji s odabranim ovlaštenim prodajnim mjestom pripremiti svu potrebnu dokumentaciju", kažu iz Fonda.

"Nakon toga slijedi postupak prijave koji podrazumijeva unos obveznih podataka i učitavanje potrebne dokumentacije u aplikaciju od strane prodajnog mjesta, a sve kako bi se za prijavitelja automatski rezervirao odgovarajući iznos poticaja. Redni broj podnošenja prijave dodjeljuje se kronološki, prema datumu i vremenu otvaranja rezervacije u mrežnoj aplikaciji Fonda. Da je rezervacija uspješna, potvrđuje potvrda koju će prodajno mjesto ispisati i dati kupcu. Na potvrdi se nalaze uneseni podaci, redni broj prijave, kao i upute za plaćanje obveznog minimalnog predujma koji ovisno o kategoriji i cijeni vozila iznosi 7% traženih sredstava Fonda. U slučajevima kad je na računu za predujam uračunata i kapara koju će od kupaca potraživati prodavatelji na istom treba biti jasno naznačeno da se dio iznosa odnosi na obvezni minimalni predujam koji je propisao Fond", pojašnjavaju nadalje.

Također, ističu da račun za obvezni minimalni predujam za kupnju vozila koja su u sustavu poticaja ne smije biti uplaćen prije datuma i vremena zaprimanja navedenog u potvrdi prijavitelja o uspješnoj rezervaciji sredstava.

Programi za sufinanciranje i na jesen

Rezervacije poticaja će biti moguće sve dok iznos rezerviranih sredstava u prijavnoj aplikaciji ne dosegne 103,3 milijuna kuna, nakon čega će se poziv za građane i tvrtke privremeno zatvoriti. Također, dostupnost sredstva moći će se provjeriti u realnom vremenu.

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavljuju kako s programima poticanja e-mobilnosti Fond ne planira stati pa se za jesen najavljuje i sufinanciranje infrastrukture za punjenje energetski učinkovitih vozila.