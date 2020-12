U PLANU SU JAVNA CIJEPLJENJA POZNATIH OSOBA: Otkriven je i autor službenog slogana: ‘Nije nam ništa naplatio’

U subotu stiže cjepivo proizvedeno suradnjom Pfizera i BioNTecha i onda bi trebala krenuti klasična kampanja koja će uključivati brošure, plakate, spotove, a planiraju se i javna cijepljenja poznatih osoba

Nakon Božića održat će se simbolično cijepljenje što označava početak konkretnije kampanje kojom Vlada planira nagovoriti najmanje 70 posto građana da se cijepe. “Kada se cijepe, u rukama će imati oružje”, rekao je za RTL Danas ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Dok ne počne službeno cijepljenje, do tada je tu bedž sa sloganom “Misli na druge, cijepi se” i predsjednik koji poziva premijera da budu prvi koji će primiti cjepivo. Spomenuti slogan i bedž su za sada sve od kampanje koju vodi HZJZ na čelu s Capakom.

“Medijska kampanja će započeti kroz neko kratko vrijeme. Naime u javnom zdravstvu postoji princip da se ne može promicati oružje koje nemate u rukama, dakle ono oružje koje ćete tek nabaviti”, rekao je Capak za RTL Danas.

U subotu stiže cjepivo proizvedeno suradnjom Pfizera i BioNTecha i onda bi trebala krenuti klasična kampanja. Ona će uključivati brošure, plakate, spotove, a planiraju se i javna cijepljenja poznatih osoba.

Premijer Andrej Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš, koji su preboljeli Covid, cijepit će se kasnije. Među prvima koji će primiti cjepivo neće čak biti ni prvi epidemiolog države, Capak.

“Smatramo da ove početne doze koje nam dolaze, a to je mali broj doza, da trebamo cijepiti one koji su prioritet. Cijepljenje premijera i ministra zdravstva za sada nije u planu, a ja ću se cijepiti kada dođem na red. Ali prema uobičajenom protokolu”, veli Capak.

Procijepljenost građana od 70 posto trebao bi biti rezultat ove kampanje. Beroš kaže da bi optimalno bilo doći do takve procijepljenosti jer to garantira sprječavanje širenja infekcije. Ministar dodaje da bi bilo optimalno kada bi se to do ljeta postiglo.

Autor slogana radio na Plenkovićevoj i Milanovićevoj kampanji

I ova kampanja, kao i svaka druga, košta i zato je HZJZ zatražio povećanje budžeta za promicanje cijepljenja. No, ne žele otkriti koja je cifra u igri.

“Ja ne bi o tome govorio, reći ću vam kad nam odobre. Dakle, kad dobijemo ugovor, reći ću vam koliko smo dobili za promicanje”, rekao je Capak i dodao da će to znati kada im HZZO ponudi ugovor.

Boris Malešević je autor slogana kampanje, a riječ je o čovjeku koji stoji iza brojnih političkih kampanja. Primjerice, on je bio u premijerovoj, ali i u kampanji predsjednika Republike. U Vladi tvrde da Malešević svoje usluge za kampanju nije naplatio.

O kampanji se oglasila i Vlada

Vlada se danas oglasila o kampanji za promicanje cijepljenja. Rekli su da, radi informiranosti svih u vezi pripreme kampanje za cijepljenje koje priprema HZJZ treba navesti sljedeće: “Na zahtjev ravnatelja HZJZ Krunoslava Capaka tvrtka Preclarus komunikacije d.o.o., koja ima ugovor s HZJZ o pružanju savjetodavnih usluga na području odnosa s javnošću, sklopljenom temeljem javne nabave u travnju 2020. godine, izradila je komunikacijsku strategiju za provedbu cijepljenja protiv covid-19 u Hrvatskoj.”

Za provedbu kampanje HZJZ će raspisivati javnu nabavu u skladu sa zakonom i to za:

– Izradu tiskanih materijala za potrebe kampanje (bedževi; pingvini, letci)

– Izradu tv spotova za emitiranje na televizijama i na društvenim mrežama;

– Zakup medijskog prostora

– Rad na društvenim mrežama

– I sve druge aktivnosti koje zahtijeva realizacija kampanje.

Kako će kampanja trajati duže razdoblje (nekoliko mjeseci dok se ne završi cijepljenje) tako će se nabave i izrade materijala potrebnih za provedbu kampanje rješavati raspisivanjem javne nabave u skladu s propisima.

Kreativno rješenje kampanje napravljeno je bez naknade (pro bono). Agencija Preclarus komunikacije d.o.o. će sudjelovati u provedbi navedene kampanje u poslovnima komunikacijskog savjetovanja temeljem i u okvirima postojećeg ugovora s HZJZ.

Na kraju Vladine poruke stoji i ovo: “Iz svega navedenog razvidno je da će angažiranje svih sudionika u ukupnoj realizaciji navedene kampanje biti temeljem javne nabave u skladu s propisima i zakonima RH.”

