U zagrebačkom parku Ribnjak, danas je došlo do pomalo neobične, no ne baš bebazlene nezgode u kojoj na sreću nitko nije stradao te nema ozlijeđenih osoba. Kako nam je javila čitateljica portala Net.hr, jedno od stabala u parku iz čista se mira srušilo i palo na jednu od klupa u parku.

Neslužbeno od očevidaca doznajemo da stablo nikoga nije ozlijedilo, no do tragedije je falilo zaista malo. Naime, na sredini te klupe u trenutku kada je drvo padalo sjedio je jedan muškarac. Navodno je u sekundi drvo krcnulo, došlo je do pucanja te je nakon toga počelo padati.

Čitateljica portala Net.hr poslala sam je fotografije na kojima se vidi da je klupa blokirala pad drva te da je netko mogao stradati da je kojim slučajem netko sjedio na tom dijelu.

Kako bismo doznali nešto više informacija, javili smo se tvrtki Zrinjeva iz koje su nam kazali da im svoja pitanja pošateljemo putem e-maila. Njihove odgovore objavit ćemo čim ih dobijemo.