MOŽETE LI VJEROVATI? / U ovu hrvatsku crnu jamu odlagao se opasni otpad 34 godine: U neposrednoj je blizini obiteljskih kuća

U tijeku su pripremni radovi prve etape sanacije opasnog otpada iz crne jame Sovjaka u Viškovu. Riječ je o jednom od najkompleksnijih projekata zaštite okoliša u Hrvatskoj, koji će se provoditi do sredine 2026. godine. Prva etapa uključuje izgradnju prometno-manipulativne površine i radne zone za smještaj privremenih građevina i opreme za provedbu sanacije. U drugoj etapi predviđeni su vađenje 150.000 kubika raznog opasnog otpada koji se nalazi u jami i njegov odvoz, a planira se u sljedećoj godini, nakon ishođenja građevinske dozvole. Sanacija je vrijedna 50 milijuna eura, a 85 posto tih sredstava osigurano je iz EU fondova. U jami su odlagali opasni otpad. Jama Sovjak je prirodna krška vrtača u neposrednoj blizini obiteljskih kuća, koja je od 1956. do 1990. godine korištena za odlaganje opasnog otpada iz industrije, od kiselog mulja iz proizvodnje maziva, motornih ulja i asfalta do otpadnog katrana iz koksare, otpadnih ulja iz brodogradilišta, ostataka iz spremnika nafte i naftnih prerađevina. Procjenjuje se da se u jami nalazi više od 150.000 prostornih metara otpada.