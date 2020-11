‘U OVOM TRENUTKU ZATVARANJE OSNOVNIH ŠKOLA NE DOLAZI U OBZIR, ALI…’; Capak otkrio hoće li se skraćivati vrijeme samoizolacije

Ako uočimo izvor ili žarišta odmah reagiramo i na nacionalnoj razini se donose mjere, ali uz mogućnost da županijski stožeri i lokalni stožeri donesu strože mjere na svojoj lokaciji prema svojoj situaciji, rekao je Capak

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je u nedjelju da je, unatoč strožim mjerama, Nacionalni stožer civilne zaštite protiv zatvaranja škola osim ako za to ne postoji prijeka potreba.

“To je stav i nacionalnog Povjerenstva koje vodi ministar Fuchs i moja zamjenica, tako da za osnovne škole u ovom trenutku ta mjera ne dolazi u obzir, ali možda za neke srednje škole ili dijelove srednjih škola da bude kombinacija nastave B i C. No, o tome odlučuje ministar Fuchs, a ne Nacionalni stožer”, kazao je Capak za Dnevnik Nove TV.

Nacionalni je stožer, kaže, uzeo strategiju da kontinuirano razgovara o mjerama. “Ako uočimo izvor ili žarišta odmah reagiramo i na nacionalnoj razini se donose mjere, ali uz mogućnost da županijski stožeri i lokalni stožeri donesu strože mjere na svojoj lokaciji prema svojoj situaciji”, rekao je Capak.

Dodao je kako na nacionalnoj razini mjerama nisu dotakli sport ni škole.

“Ako se pokaže da negdje imamo takav problem onda ćemo razgovarati o tome s nadležnim resorima. To se kontinuirano promatra i ako bude potrebe razgovarat ćemo s Ministarstvom turizma i športa, s ministrom Fuchsom”, rekao je Capak.

Za sada bez skraćivanja mjere samoizolacije

Za sada se, rekao je, neće skraćivati vrijeme samoizolacije sa sadašnjih 10 dana.

“Već smo skratili vrijeme samoizolacije na 10 dana, oni koji nemaju simptome mogu izaći i mogu na radno mjesto. Mislimo da je trenutno vrijeme izolacije dobro balansirano sa ovih 10 dana, kad 99 posto nije zarazan deseti dan može na radno mjesto, a to nam je važno za recimo zdravstvene djelatnike. Za one koji su sedam dana pod simptomima, to treba biti spoj kliničke slike i PCR testa”, naglasio je Capak.

