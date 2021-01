U OVOM ISTARSKOM KAMPU ČAK I SADA IMA TURISTA IZ NJEMAČKE: ‘Ne bojimo se koronavirusa, pridržavamo se mjera’

Iako je pandemija ograničila putovanja turista, neki od njih bez bojazni odmaraju u grijanim mobilnim kućicama kampa Kažela u Medulinu, prvi put otvorenom cijele zime

“Ne bojimo se koronavirusa, pridržavamo se epidemioloških mjera koje je propisao stožer civilne zaštite. Po struci sam stomatologinja i inače koristim zaštitnu masku i rukavice”, pripovijeda za Deutsche Welle Petra Schmidt-Holzer iz Tutzinga, koja sa suprugom Stephanom Holzerom boravi u Istri.

Koliko je neobična činjenica da se odmaraju daleko od domovine u jeku epidemije, u regiji i državi koje se prema epidemiološkoj slici smatraju najugroženijima u Europskoj uniji, toliko je neobično i mjesto njihova boravka – autokamp Arena Grand Kažela u Medulinu kod Pule, na samom jugu Istre.

‘Prvi put sam kao dijete ljetovala u Medulinu’

Naime, prvi je put u višedesetljetnoj povijesti tvrtke Arena Hospitality Group (bivši Arenaturist), koja posluje u Puli i južnoj Istri, otvoren njen kamp i izvan ljetne sezone, u zimskom razdoblju. U Kaželi trenutačno boravi 15-ak gostiju, mahom iz Njemačke i Austrije, uz pokojeg Slovenca. Bračni par u kamp je stigao uoči Božića, 23. prosinca, ostaje desetak dana, dočekali su ovdje i Novu godinu. Kaželu su, kažu, odabrali jer je lijep, moderan kamp, s prostranim parcelama, na kojima se mogu istrčati njihova dva psa. Ovi ljubitelji životinja koji u Medulin dolaze već nekoliko godina, vrlo su aktivno novčano pomagali skloništima za životinje.

“Prvi sam put, kao dijete, prije 30 godina s obitelji ljetovala u Medulinu, a zatim sam se i sama, s vlastitom obitelji, vratila 2015. godine i otad dolazimo u kontinuitetu”, pripovijeda Petra.

‘Čim smo došli, otišao sam se testirati’

Pandemija je ograničila putovanja diljem Europe, osim u iznimnim slučajevima, a u tu iznimku u Hrvatskoj predstavljaju i gosti koji su uplatili turistički aranžman. Par iz Njemačke pri prelasku hrvatske granice nije imao problema.

“Imali smo rezervaciju smještaja u kampu i potvrdu hrvatske države da možemo na temelju rezervacije doputovati u Hrvatsku. Na granici smo morali pokazati negativan test na koronu koji nije stariji od 48 sati”, kaže Stephan. On ga, za razliku od supruge, nije imao jer je, objašnjava, u Njemačkoj vrlo teško, gotovo nemoguće dobiti termin.

“Odlučio sam se testirati kad stignemo u Pulu, a na granici su mi rekli da to moram učiniti u roku od 48 sati. Čim smo došli, odmah sam otišao liječniku i testirao se. Ovdje to funkcionira fenomenalno: u zadanom roku sam to odradio i potom e-mailom poslao potvrdu o negativnom testu”, prisjeća se Stephan.

Mjere u Njemačkoj slične onima u Hrvatskoj

Situacija s koronom nije sjajna ni u mjestu odakle dolaze, te općenito u Njemačkoj, potvrđuju.

“Tamo je situacija dosta loša, vrlo je visok indeks zaraznosti. Situacija je gotovo ista kao u Hrvatskoj. Ljudi su dosta uplašeni i teško izlaze na kraj s mjerama predostrožnosti”, objašnjava Petra.

No, kakva je uopće financijska računica vlasnika kampa? Isplati li im se držati otvoren objekt za praktički nekoliko ljudi? Direktor kampa Alex Živković objašnjava da je u ovom objektu 2020. završena druga faza investicija, uz ukupna ulaganja od 28 milijuna eura. “Ta su ulaganja vezana i za zimsko poslovanje, a ono se već godinama nameće u našem kamping turizmu. Želimo biti otvoreni i zimi zbog blage klime i bliskih emitivnih tržišta koja smatramo zanimljivim”, objašnjava Živković.

Jasno, nisu računali na koronu koja je značajno poremetila planove, na koju se potkraj godine nadovezao i katastrofalan potres koji je pogodio Petrinju i okolicu, a osjetilo ga je čak šest milijuna ljudi u široj regiji. Usprkos blokiranom tranzitu ljudi, Kažela ostaje otvorena, dok je autokamp Stoja u Puli u međuvremenu ipak zatvoren, usprkos namjeri da i on zbog blizine centra grada radi cijele zime.

“Odluka o otvaranju kampova zimi vezana je uz dugoročnu strategiju koja se veže uz dobru analitiku cijelog tržišta turizma. Smatramo da postoji niša gostiju zainteresirana za dolazak u naše krajeve i konzumaciju usluge i zimi. To bi bilo zanimljivo našim dugogodišnjim gostima paušalcima koji preferiraju ostajati kod nas do šest mjeseci godišnje”, navodi Živković.

Žele u kamp privući i digitalne nomade

Ti gosti imaju mogućnost uzimanja cjelogodišnjeg paušala i najma mobilnih kućica u kampu koje imaju grijanje i opremljene su adekvatnom infrastrukturom, uz pristup brzom internetu i aplikacije koje omogućuju gledanje više od 70 stranih TV programa bez satelitskog priključka. Žele privući i digitalne nomade, ljude koji su neovisni i mogu obavljati svoj posao u bilo kojem kraju svijeta. Zbog specifičnih vjetrova, Kažela, koja se nalazi tik uz more, pogodna je i za surfere koji bi ovdje mogli boraviti u listopadu, studenom i prosincu. Sve su to niše u kojima pokušavaju razviti posao i tržišno se širiti i u budućnosti.

Živković podsjeća da su nakon ljetne sezone 5. listopada, koju su završili sa 150 tisuća noćenja i postigli 40 posto rezultata iz 2019. godine, imali značajan kontinuitet popunjenosti 40 do 50 smještajnih jedinica. To je trajalo negdje do kraja listopada, ostvarili su još tisuću noćenja, da bi se onda, s negativnim razvojem situacije s covidom, smanjio tranzit ljudi i tada su osjetili pad. Zanimljivo je, dodaje, da su interes za zimsko kampiranje pokazali i domaći ljudi, Puljani, koji su željeli u mobilnoj kućici dočekati Novu godinu.

Iako im okolnosti u minuloj godini nisu išle na ruku, u grupaciji Arena Hospitality računaju da bi se u budućnosti brojke mogle preokrenuti. Bili bi zadovoljni kad bi u zimskom kampu otvorili 200 od ukupno 1600 smještajnih jedinica, te kad bi njihova popunjenost bila 80 posto.

