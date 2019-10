U OVOM HRVATSKOM GRADU JE PRAVA POMAMA ZA KUĆAMA: Neke koštaju manje od 100.000 €; ‘Obitelji za ugodan život treba barem 100 kvadrata’

Stručnjaci razlog tomu vide u nedostatku manjih jednosobnih i srednjih dvosobnih ili trosobnih stanova, preskupim novogradnjama i u gradnji urbanih vila

Potražnja za kućama ove je godine najviša bila u Osijeku, barem tako sugeriraju podaci online trgovine nekretninama Crozilla.com. No, u cijeloj je zemlji prevladao trend potražnje stanova pa je Glas Slavonije odlučio provjeriti odražavaju li se podaci Crozille na prodaju. Jedan od argumenata koji bi mogao ići u prilog tomu je i cijena stanova koja je tijekom rujna iznosila prosječno 1012 eura po kvadratu, dok je za kuće bilo dovoljno u prosjeku izdvojiti 726 eura za kvadrat. Po ovim cijenama, Osijek je u kategoriji srednje skupih gradova, a i cijene su na godišnjoj razini narasle za oko 6,5 posto, što je privuklo kupce.

Prosječna tražena cijena stana tijekom rujna u Osijeku je iznosila 1012 eura, dok je za kvadrat kuće bilo potrebno izdvojiti u prosjeku 726 eura, stoji u istraživanju portala Njuškalo. Time se Osijek prema traženim cijenama svrstava u kategoriju srednje skupih gradova gdje prednjači Dubrovnik s cijenom od gotovo 4000 eura za kvadrat stana i gotovo 5000 eura za kvadrat kuće, dok je s druge strane u Vukovaru potpuno drugačija situacija – kvadrat stana u prosjeku stoji 568 eura, a kvadrat kuće 420.

Generalno bolja ekonomska situacija

“Razlog tome vidim u povećanim državnim subvencijama za kupnju nekretnine, ali i generalno boljoj ekonomskoj situaciji, zbog čega se definitivno osjeti rast potražnje. Što se tiče same prodaje kuća, tu je vrlo specifična situacija, jer su se one uvijek manje prodavale od stanova, mahom zato što su predstavljale višu razinu življenja. Stanovi su uvijek bili cjenovno pristupačniji i jednostavniji za održavanje, a većina mladih danas, uz europsko radno vrijeme i poznate obveze oko kuće, radije odabire stanove. Danas je moguće za recimo 120.000 eura kupiti stan od 100 kvadrata u nekoj urbanoj vili, a da bi sagradili novu kuću, uz dodatnu cijenu zemljišta, potrebno je između 150.000 i 200.000 eura. Također, primjećujem da oni kupci koji žele kuću uglavnom se odlučuju za nekretnine u neposrednoj okolici Osijeka gdje su one znatno povoljnije, pa čak i upola jeftinije”, kaže Krunoslav Šabić iz Tasman nekretnina i dodaje kako postoji potražnja i za građevinskim zemljištima.

U Osijeku je sve više i urbanih vila: ‘Prosječnoj obitelji za ugodan život treba barem 100 kvadrata’

No, već neko vrijeme kuće su tražene u slavonskoj metropoli. Neki razlog tomu vide u nedostatku manjih jednosobnih i srednjih dvosobnih ili trosobnih stanova, kućama koje koštaju iznad 100.000 eura, a koje su mnogima preskupe te u gradnji urbanih vila koja u Osijeku cvjeta.

“Riječ je o obiteljskoj gradnji s tri stana po 120 kvadrata koji su uglavnom trosobni ili četverosobni, a cijena kvadrata je niža od stana sa 70 kvadrata u četverokatnici”, pojasnio je Marijan Matijević iz tvrtke Ljubek d.o.o. Nekretnine Matijević, dok je prodavač nekretnina Šabić dodao: “Trenutačna potražnja diktira gradnju uglavnom urbanih vila, jer prosječnoj obitelji za ugodan život treba barem 100 kvadrata u kojoj bi imali dvije dječje sobe, glavnu spavaću i dnevni boravak. S druge strane, uvijek je prisutna i potražnja za manjim jednosobnim stanovima, pa se onda stanovi srednje veličine, preveliki za samca recimo, a premali za tri ili četiri osobe, manje grade.”