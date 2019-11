U OVOJ ŠKOLI NE ŠTRAJKAJU ZBOG – STRAHA OD RAVNATELJA: ‘Nekima sam već najavio da su sami sebi potpisali raskid ugovora o radu’

Mislim da je to normalna i logična pojava jer još nisu opravdali svoj pripravnički staž, pa po isteku ugovora nema šanse da će tu zasnovati radni odnos jer je zaista nonsens da već prosvjeduju. I kad su birali taj studij znali su kakvo je stanje u prosvjeti, kaže ravnatelj Gospodarske škole Buje

Unatoč općem štrajku među profesorima i učiteljima u drugim školama, u jednoj školi u Istri nastava se odvija manje-više redovno, a štrajka samo manji dio osoblja. Riječ je o Gospodarskoj školi Buje koja je, kako kaže njezin ravnatelj Milivoj Gospić, tek djelomično u štrajku, javlja Glas Istre. No informacije iz te škole govore da stvar nije bezazlena i da veliki dio profesora u toj školi ne štrajka jer su u strahu od – ravnatelja Gospića. A ravnatelj Gospić to ne demantira. On ima vrlo osebujno viđenje štrajka.

“Bit ću iskren, otvoreno sam priopćio da nisu svi u istoj poziciji. Ima među buntovnicima zaposlenika koji imaju potpisan ugovor na 60 dana, a već se ne libe štrajkati te očekuju da bi sutra trebali zasnovati stalni radni odnos u školi. Ima među štrajkašima i onih koji su potpisali ugovor na određeno radno vrijeme, pa još nisu ni potvrdili svoje nastavničke i pedagoške kvalifikacije i sposobnosti, ali se bune. Najavio sam im da su svojim štrajkaškim potpisom sami sebi potpisali raskid ugovora o radu. Mislim da je to normalna i logična pojava jer još nisu opravdali svoj pripravnički staž, pa po isteku ugovora nema šanse da će tu zasnovati radni odnos jer je zaista nonsens da već prosvjeduju. I kad su birali taj studij znali su kakvo je stanje u prosvjeti”, kaže Gospić za Glas Istre.

‘Jedan se tek zaposlio 5. studenoga i sad je već u štrajku. To nije profesionalno’

Iznio je dva primjera koji su ga posebno pogodili.

“Konkretno, jedan je kolega zasnovao radni odnos 5. studenoga i sad se on već nalazi u toj štrajkaškoj ekipi, pa završetkom štrajka mislim da ću mu otkazati ugovor o radu jer nije profesionalno zadovoljio. U rujnu sam jednom drugom kolegi odobrio slobodne dane da bi otišao na krstarenje za obljetnicu braka, a sad štrajka. Čini mi se da je to veliki manjak respekta prema meni kao ravnatelju i svome pozivu, jer nitko ne odgovara za realizaciju nastave osim ravnatelja”, ističe Gospić.

Od 42 djelatnika ove škole dnevno ih je u štrajku njih 12 do 14. Gospić dodaje da dio osoblja radi i u drugim školama pa dnevno u Gospodarskoj školi Buje zapravo štrajkaju samo dvoje do četvero nastavnika, a ostali rade. Raspored se svakodnevno prilagođava i nastava je u tijeku.

“Ima profesora koji su se izjasnili da ne žele sudjelovati u tom cirkusu”, kaže Gospić.

‘Pritisak na djelatnike u bujskoj školi je strašan’

Povjerenica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama za Istarsku županiju, Tanja Carić, na pitanje o Gospiću kaže da “postoje ravnatelji koji vrše pritisak na svoje djelatnike i opstruiraju štrajk, osporavajući djelatnicima osnovna radna, ali i građanska prava”.

“Taj je pritisak stvaran, ponegdje strašan, kao u bujskoj školi”, kazala je Carić za Glas Istre.