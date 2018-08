U OVOJ OPĆINI VRTIĆ I UDŽBENICI SU BESPLATNI, ALI NI TO NISU SVE POGODNOSTI: Njihove demografske mjere među najboljima su u Hrvatskoj

‘Dio tih mjera već je proveden, a sve ćemo provesti i zaokružiti program s prvim rujnom ove godine’, kaže načelnik Općine.

‘Sritna dica, sritna Smokvica – Smokvica misto sritne dice’. Naziv je to programa kojim se ovo mjesto na otoku Korčuli želi oduprijeti ozbiljnoj demografskoj krizi koja je zahvatila čitavu Hrvatsku.

Tako roditelje u Smokvici vrtić i školski udžbenici ne koštaju niti lipe, a svaku prinovu u obitelji mjesto nagrađuje s 5000 kuna naknade. No, tu ne staje popis pogodnosti.

Studenti iz te općine dobivaju 800 kuna mjesečno fakultetske stipendije, a općina vodi računa i o prijevozu djece, te financira dodatne autobusne linije za učenike i studente, autobusne karte za učenike i studente koji se školuju izvan otoka Korčule, piše Slobodna Dalmacija.

Osim toga, Općina za Božić daruje djecu od vrtićke dobi do IV. razreda osnovne škole.

“Dio tih mjera već je proveden, a sve ćemo provesti i zaokružiti program s prvim rujnom ove godine. Kad me pitate koliko to košta, mogu reći da se radi o svoti od otprilike 300.000 kuna. Na naš proračun od 1,8 milijuna do dva milijuna kuna to je dosta veliki iznos”, objašnjava za Slobodnu načelnik općine Smokvica Kuzma Tomašić.

Zanimljivo, na lokalnim izborima pobijedio je za jedan jedini glas čime je postao prvi SDP-ovac na čelu općine. A kako su uspjeli namaknuti sredstva za ove konkretne mjere.

“Preraspodijelili smo troškove, neke smo smanjili, svoju sam plaću prepolovio na 6100 kuna. Te mjere nisu trošak nego ulaganje u budućnost, a kad ih tako gledate, onda je to lakše provesti. Evo, općina Smokvica je prošle godine imala petero rođene djece, ove godine već je 10 novorođenčadi, a do kraja godine moglo bi biti ukupno 13-14 novorođene djece. To je za Smokvicu respektabilan broj”, tvrdi Tomašić.

Kaže i kako se u mjestu ne živi loše, a da stanovnici žive od turizma i poljoprivrede.

Tomašić je inače tehničar za mehatroniku koji je prije pobjede na izborima bio trgovački putnik za Heineken. I danas je vatrogasac u DVD-u Smokvica, a aktivan je u svim udrugama u kojima je i prije bio aktivan.

“To što sam načelnik samo je drugo radno mjesto na koje moram doći. Tako to doživljavam, a i neće me spriječiti da idem na intervenciju gašenja požara ili da nosim stolice kad organiziramo neki događaj. Volontiram u udrugama i radim ono što sam radio”, kaže za Slobodnu.