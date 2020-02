U OVOJ OPĆINI NEKRETNINE KOŠTAJU SAMO JEDNU KUNU: No, budući vlasnici moraju ispunjavati vrlo stroge kriterije

Iako je početna cijena nekretnina ponuđenih natječajem Općine Legrad od 5000 pa do 100.000 kuna, zadovoljavanjem svih kriterija natječaja ponuđači mogu kupiti iste nekretnine za samo jednu kunu

Općina Legrad, u Koprivničko-križevačkoj županiji, na samoj granici s Mađarskom, raspisala je zanimljiv natječaj za prodaju nekretnina u svom vlasništvu. Radi se o 19 čestica, od kojih dio ima izgrađene kuće, dok su ostale parcele klasificirane kao građevinska zemljišta ili pašnjaci. Iako im je početna cijena od malo iznad 5000 pa do 100.000 kuna, nekretnine je moguće dobiti za samo kunu, ali samo ako ponuđač zadovoljava uvjete natječaja, doznaje Podravski.

Važno je ostati u Legradu

Idealan kupac zemljišta ili kuće za samo jednu kunu, prema kriterijima Općine, mlađi je od 40 godina, ima najmanje srednju stručnu spremu i žitelj je općine Legrad ili će u sljedeće tri godine ondje prijaviti svoje boravište. Osim toga, barem jedan od prijavitelja, supružnika ili životnih partnera treba imati stalna primanja. Uvjeta ima još, a cijeli natječaj, koji traje do kraja veljače, objavljen je na internetskim stranicama Općine Legrad.

“Svi oni koji nemaju uvjete za povlaštenu kupnju mogu kupiti nekretnine po navedenim cijenama i odabrat će se najviša ponuđena ponuda. No, u sklopu mjera za poboljšanje demografske slike naše općine moguće je do nekretnina doći i po cijeni od jedne kune. No, to uključuje i neke uvjete, a najvažniji od svih je da ljudi koji kupe tu nekretninu u njoj planiraju živjeti i ostanu u našoj općini”, rekao je načelnik Općine Legrad, Ivan Sabolić.

Potpora za gradnju kuća

Općina je raspisala i natječaj za potporu stambenog zbrinjavanja mladih obitelji. Njime, po sličnim uvjetima, mlade obitelji mogu dobiti potporu do najviše 25.000 kuna koja će im služiti za izradu projektne dokumentacije, kupnju materijala i izvođenje radova na nekretnini.