U ‘OTVORENOM’ JE MALO ZAKUHALO; Beljak: ‘Tuđman je otac korupcije. Nikada nismo saznali kako je stekao imovinu’; Reiner: ‘To što govorite je sramotno!’

Beljak: ‘Mi nismo odmah krenuli u demokraciju. Krenuli smo u sustav gdje je Franjo Tuđman bio alfa i omega’

U emisiji “Otvoreno” HRT-a predsjednik HSS-a Krešo Beljak ponovio je svoju tvrdnju da je Franjo Tuđman otac hrvatske korupcije te je rekao kako se nikada nije razjasnilo porijeklo Tuđmanove imovine.

“Mi nismo odmah krenuli u demokraciju. Krenuli smo u sustav gdje je Franjo Tuđman bio alfa i omega. On se usudio mijenjati imena klubovima, petljati tamo gdje se nitko nije. Što je on rekao – to je bio zakon. Uostalom, počnimo od njegove imovine. Nikada se do kraja nije razjasnilo na koji je način Franjo Tuđman stekao svoju imovinu. Gdje su papiri, uporabne dozvole, računi”, upitao je Beljak.

Uloga Vladimira Šeksa

Potom je rekao da je Vladimir Šeks kao pravnik također bio alfa i omega. “Sve što se događalo kasnije, kao što je tranzicijska pljačka, nastojalo se ozakoniti. Kako ozakoniti da obitelj Tuđman danas živi u tuđoj kući, a vlasnici su 1945. protjerani iz te kuće? To je sve ‘lege artis’ osmislio Vladimir Šeks”, nastavio je Beljak.

Dodao je da je Šeks osmislio da “lege artis” bude prodaja Hrvatskog telekoma, Ine, Plive, svih banaka. “Šeks je osmislio pravni okvir, odnosno način kako će Kutle doći do 150 tvrtki. Za Todorića se ne zna kako je došao do svoga bogatstva. Došao je privatizacijskom pljačkom. Ta pljačka je bila legalna, a pravni okvir je složio Vladimir Šeks. On je promijenio veliki postotak svih sudaca, državnih odvjetnika. Gospodin Olujić najbolje će reći kakvu čistku je Šeks napravio”, rekao je Beljak.

‘Sramotan govor’

Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskog sabora (HDZ), kazao je da je sramotno sve to što govori Krešo Beljak “koji je osuđen zbog kriminala, pravomoćno”. “Sramotno je zato što on tako govori o prvom predsjedniku Republike Hrvatske, čovjeku koji je doslovno stvorio Hrvatsku.

Zahvaljujući njegovoj viziji, hrabrosti, upornosti, vještini i povijesnoj ulozi koja je potpuno neprijeporna, bez obzira kakve minorne ličnosti ju dovodile u pitanje, on je netko tko je ostvario doslovno višestoljetni san hrvatskog naroda. Mnogi su o tome sanjali, međutim nisu to uspjeli ostvariti. Da ljudi takvog kalibra se usude o njemu tako govoriti, potpuno je neshvatljivo. To ukazuje na potpuni rasap vrijednosti našega društva, a posebno politike”, smatra Reiner.

Bivša država saudana na korupciji

Željko Olujić, bivši glavni državni odvjetnik, kazao je da je “bezočna laž” da je predsjednik Tuđman uveo korupciju u Hrvatsku. “Takva tvrdnja znači da u socijalizmu nije bilo korupcije. A znamo vrlo dobro da je sazdana na korupciji bivša država. Zbog toga je između ostalog i propala kao tvorevina kroz kraljevstvo od 1918. godine, pa kroz komunističke sustave i do SFRJ. To govorim zato da se sjetimo kako i na koji način su postupali ljudi u bivšem sustavu čiji su potomci, djeca, preuzela praktički hrvatsku imovinu”, kazao je Olujić.

Potom je rekao kako je napravio jednu analizu budući da se tvrdilo da je HDZ kriv i opljačkao Hrvatsku, što smatra da je neistina. “Treba vidjeti tko zapravo raspolaže s hrvatskim narodnim bogatstvom. Do toga je došlo jer je predsjednik Tuđman išao na osvajanje vlasti, ali je morao i ostvariti da Hrvatska preuzme i vlasništvo.

To su vlasništvo preuzimali bivši direktori koji su bili u komunizmu instalirani, UDBA, njihovi regenti. To je sve dovelo do toga da je Hrvatska danas opustošena i osakaćena, ne samo ratom već i pljačkom koju su činili ljudi koji nikad nisu niti voljeli Hrvatsku”, rekao je te se požalio da kao glavni državni odvjetnik u to vrijeme nije imao “instrumentarij” da se učinkovito pozabavi kriminalom.

Tri korupcijska vala u Hrvatskoj

Na to je Beljak uzvratio Olujiću da je izrekao puno nelogičnosti i kontradiktornosti. “UDBA i komunisti koji su do 1990. bili na vlasti nisu opljačkali državu do tada već onda kada je HDZ i Tuđman došao na vlast. Djelomično je u pravu gospodin Olujić jer je većina tih komunističkih direktora sudjelovala u pljački, ali su to članovi HDZ-a. Oni su od 1990-ih ušli u HDZ. Tome svemu kumovao je Franjo Tuđman. Da je on rekao, bez obzira na rat i sve – da ne mogu oni koji su u komunističkom sustavu vodili poduzeće kao direktori sudjelovati u privatizaciji, do toga ne bi došlo”, smatr Beljak.

Željko Jovanović, predsjednik Nacionalnog vijeća suzbijanje korupcije (SDP), složio se s Beljakom te rekao kako se to može elaborirati činjenicama.

“U Hrvatskoj su bila tri velika korupcijska vala. Prvi je bio od 1990. do 2000. godine. Tada je nestalo 400.000 radnih mjesta. Kriminalnu privatizaciju je dopustio, jer nije imalo političke volje da joj se suprotstavi – Franjo Tuđman. Drugi korupcijski val bio je na čelu s Ivom Sanaderom i Fimi medijom, zbog čega je HDZ na optuženičkoj klupi. Treći korupcijski val dogodio se na čelu s Andrejem Plenkovićem, kada je polovica vlade morala otići zbog koruptivnih radnji”, rekao je Jovanović.