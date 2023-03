U novoj tvornici u osječkoj industrijskoj zoni proizvodit će se medicinska protetika te mikročipovi i matične ploče za autoindustriju. Pregovori američkog investitora s Gradom trajali su više od godinu dana i na kraju je u konkurenciji desetak gradova ipak izabran Osijek.

"Mi smo oformili poseban, ja bih rekao multi resorni tim koji je investitorima bio dostupan doslovno od 0 do 24 sata sedam dana u tjednu", kazao je osječki gradonačelnik Ivan Radić za RTL. Osijek investitore oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa, nudi kvalitetnu infrastrukturu, ali i obrazovne ustanove s kojima su dogovoreni posebni programi edukacije.

"Kako bismo educirali kadrove koji će se preferirati, odnosno javljati tvrtki Jabil, jer 1500 radnih mjesta je nešto što još u Osijeku, svakako nismo imali", govori Radić. Osijek, kažu preuzima ulogu generatora gospodarskog razvoja i revitalizacije Slavonije.

"Osijek, Slavonija će biti ono što je bila poslije Drugog svjetskog rata – mjesto gdje se doseljava, gdje se dolazi raditi, oformiti svoju obitelj, živjeti i ostati boraviti ovdje u Slavoniji", kazao je župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić.

Kraj radova već početkom iduće godine

Buduća tvornica nalazit će se u osječkoj Industrijskoj zoni na površni od gotovo 170.000 četvornih metara. Radovi bi na ovom mjestu trebali početi uskoro, a brzo bi trebala ići i gradnja jer investitor najavljuje dovršetak proizvodnog pogona već početkom 2024. godine. Vijest o otvaranju 1500 novih radnih mjesta u Osijeku građani su dočekali s oduševljenjem.

"1500 ljudi. To bi bilo super, ako je to istina", kazao je Marko iz Osijeka. "Mislim da je to odlična stvar pogotovo ako će zapošljavati mlade ljude, u svakom slučaju mislim da bi to bilo super", govori Manuela iz Osijeka. "Pa odlično, situacija je odlična ako to tako uspije", kazao je Slavko iz Osijeka. "Mislim da je to svakako pozitivno i za grad Osijek i okolicu i za mlade i u biti za sve", govori Ivana iz Osijeka.