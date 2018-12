U OSAM DANA ČAK 200 PACIJENATA PRIZNALO DAVANJE MITA LIJEČNICIMA: ‘Mito se traži na vrlo perfidan način, evo kako…’

Gotovo 200 hrvatskih pacijenat au samo osam dana prijavilo se u Udrugu za zaštitu prava pacijenata kako bi ukazalo na to da su dali mito liječnicima. Pritom je otkriveno kako liječnici mito traže na vrlo perfidan način, počesto plašeći pacijenete i šaljući ih na više kontrola sve dok ne donesu novac

U jeku skandala i istrage oko navodnog davanja mita u iznosu od 3000 eura jednom splitskom kardiokirurgu zaposlenom u KBC Split, Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata pokrenula je kampanju odnosno pilot-projekt, “Antikorupcija u zdravstvu” i samo u osam dana zaprimila gotovo 200 anonimnih prijava za mito u raznim hrvatskim bolnicama.

“Osim kardiokirurgije KBC-a Split, koja se u tim anonimnim prijavama navodi 22 puta, ističu se i slučajevi davanja, odnosno primanja mita i u KB Dubrava, KBC Zagreb (Rebro), kao i slučajevi mita iz jedne hrvatske onkologije, a spominju se i još neke hrvatske kardiokirurgije”, kaže predsjednica Udruge Jasna Karačić dodajući kako su svojom kampanjom željeli potaknuti građane da prijavljuju takve slučajeve i iskorijene “rak” u hrvatskom zdravstvu.

Od 1000 do 5000 eura

Nakon dobivenih rezultata u Udruzi su odlučili nastaviti kampanju tijekom cijele godine i omogućiti građanima da prijave liječnike iz svih zdravstvenih ustanova zbog uzimanja mita. Pacijenti će to moći činiti 24 sata dnevno, uz jamčenje anonimnosti.

Karačić za Slobodnu Dalmaciju otkriva iznose mita koji su dosad prijavljeni.

“Radi se o iznosima od tisuću do pet tisuća eura, zavisno o ‘težini’ operativnog zahvata. Od ovih 200-tinjak prijava kod njih tek oko 10 posto smo zamijetili odstupanje on onoga što smo ih pitali, odnosno dobili smo neadekvatne odgovore pa ih nismo ni uzeli ‘za ozbiljno’. Ovime želimo sankcionirati pojedince koji stvaraju ružnu sliku o hrvatskom zdravstvu, u odnosu na sve one liječnike i medicinske sestre koji su za svoje pacijente na raspolaganju 24 sata dnevno i koji odgovorno i pošteno obavljaju svoj posao”, kaže Karačić dodajući kako su ih podržali i mnogobrojni liječnici, ali i da su u kontaktima s Ministarstvom zdravstva i USKOK-om.

Dodaje kako teško nalaze svjedoke, jer oni koji prijave mito, ponekad moraju ponovno u bolnicu u kojoj taj liječnik radi ili na operativni zahvat pa odustaju od svjedočenja. Svemu nije dopriniejla ni činjenica da je Ljubica Adžaip, koja je svjedočila pred TV kamerama o svom slučaju davanja mita, za to djelo i kazneno prijavljena.

Plašenje pacijenata i uzimanje mita

“Pa kakav je to zakon koji izjednačava onoga koji traži mito i onoga koji to mito mora dati jer u protivnom neće za života stići na operativni zahvat. Ljudi koji su, kao pacijenti bili žrtve takvih ‘liječnika’ moraju biti zaštićeni. Ova im država mora omogućiti status zaštićenih svjedoka kako im ne bi ‘pala dlaka s glave’, a ne da dobiju kaznenu prijavu. Nakon što su vidjeli da je Ljubica Adžaip dobila kaznenu prijavu, počeli su se povlačiti i oni koji su mislili svjedočiti. Jednostavno su odustali u strahu od kaznenog progona”, kaže Karačić za Slobodnu Dalmaciju dodajući kako joj se čini da je sadašnji kazneni zakon donesen da bi zaštitio liječnike koji primaju mito.

Cijeloj priči dodaje i informaciju da liječnici rijetko izravno primaju mito već to čine “na vrlo perfidan način”. “Često pacijenta ‘prepadnu’ dijagnozom i kažu mu da treba hitnu operaciju jer će u protivnome preminuti ili će se stanje pogoršati. Tada, višekratno primaju takvog pacijenta na kontrole i tek kada pacijent ili obitelj donesu novce pristupaju operativnom zahvatu. Osim uzimanja mita tu se radi i o nesavjesnom liječenju”, opisala je Karačić.