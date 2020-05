U OKUČANIMA PRIVELI BRANITELJE: ‘Pitao sam Milanovića zar ga nije sram, odgovorio mi je ‘marš’; ‘Morao bi pripaziti na ponašanje’

Nakon ovoga obilježavanja akcije Bljesak od strane policijskih službenika sam zamoljen da dođem na razgovor u PP Okučane zbog prekršaja iz javnog reda i mira, ja sam pitao koji prekršaj, uzeli su nam podatke, obavili su s nama razgovor, mi smo isto rekli ovo što je, ukoliko netko smatra da ovo znakovlje koje je od Ministarstva uprave ozakonjeno, to su legalni znakovi ratnih postrojbi, kaže predsjednik udruge specijalne policije Domovinskog rata Republike Hrvatske Zdravko Maras

Nakon naprasnog odlaska predsjednika Zorana Milanovića s 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak u Okučanima, policija je privela predsjednika udruge specijalne policije Domovinskog rata Republike Hrvatske Zdravka Marasa i predsjednika Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi Krešimira Maretića.

Maras je rekao kako ne bi kompromitirao akciju Bljesak jer to nije majica HOS-a zbog koje je Milanović otišao, javlja RTL.

“To je znakovlje Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata RH, Zbora veterana udruga gardijskih brigada, hrvatska zastava sa hrvatskim grbom i znak udruge HOAS-a, znači to je znakovlje ratnih postrojba koje su bile u domovinskom obrambenom i osloboditeljskom ratu. Ovom prilikom mogu samo svima poručiti da ovaj dan ne treba kompromitirati, ali zasigurno nećemo dozvoliti ustašizaciju Domovinskog rata niti rehabilitaciju komunističkog antifašizma”, rekao je Maras za RTL.

Nakon odlaska Milanovića, priveli su ga u policijsku postaju, kako je rekao, zbog prekršaja javnog reda i mira.

“Nakon ovoga obilježavanja akcije Bljesak od strane policijskih službenika sam zamoljen da dođem na razgovor u PP Okučane zbog prekršaja iz javnog reda i mira, ja sam pitao koji prekršaj, uzeli su nam podatke, obavili su s nama razgovor, mi smo isto rekli ovo što je, ukoliko netko smatra da ovo znakovlje koje je od Ministarstva uprave ozakonjeno, to su legalni znakovi ratnih postrojbi.

Kako su hrvatski branitelji, kažu neće se dijeliti, mi smo se isključivo borili za modernu, neovisnu, samostalnu, demokratsku Republiku Hrvatsku, borili su se pripadnici MUP-a, Zbora narodne garde, HOS-a i dragovoljačke postrojbe, mi se toga odreći nećemo i ponavljamo, od koga god dolazilo nećemo dozvoliti ustašizaciju Domovinskog rata niti rehabilitaciju komunističkog antifašizma”, rekao je Maras.

Veteran HOS-a Damir Markuš rekao je kako to nije bila namjerna provokacija te je pozdravio sve koji su došli u majicama HOS-a i specijalne policije.

“Na moj upit “zar te nije sram predsjedniče”, on je meni odgovorio “marš”, to je njegov odnos prema nama hrvatskim braniteljima. Međutim, u sve većem ćemo broju dolaziti baš u majicama HOS-a jer mi smo legalna postrojba hrvatske pobjedničke vojske, a znamo kome to smeta, Milanoviću, ponavljam – zar te nije sram”, rekao je Markuš za RTL.

‘Milanović bi trebao pripaziti na svoje ponašanje’

Pripadnik ratne 121. brigade Mate Modrić kazao je kako bi Milanović trebao pripaziti na svoje ponašanje.

“Ispod sviju razina, on je institucija predsjednika, poštujem instituciju, ali morao bi pripaziti na svoje ponašanje, jer ovo je odnos prema svim hrvatskim braniteljima osobito prema poginulim, a poginuli branitelji, Hrvatska vojska, hrvatski narod i katolička Crkva su stvorili ovu domovinu i treba se o tome vodit računa, kažu kakav narod takva vlast, a nije narod toliko lud koliko ljudi misle. Njemu ide na čast i na obraz, nije fer da onako govori o pripadnicima HOS-a, ono su poginuli na spomen ploči”, zaključio je Modrić.