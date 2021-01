U OKOLICI PETRINJE SVE VIŠE OGROMNIH RUPA U ZEMLJI: Jedna od njih privukla je pozornost stručnjaka, ovo može biti kobno

U okolici Petrinje se nakon snažnih potresa otvorilo tridesetak rupa; najveća je u selu Mečenčani i ne prestaje se širiti

Tlo i dalje ne miruje na području Petrinje, Siska, Gline i okolnih sela. Nakon potresa magnitude pet i 6,2, u mjestima u okolici Petrinje počele su se pojavljivati rupe u zemlji. Iz nekih izbija voda i mulj, ali jedna od njih se i dalje širi što je privuklo pozornost stručnjaka. Ona se nalazi u selu Mečenčani i u proteklim se danima proširila gotovo za 50 posto. Mještani tvrde kako neprestano čuju dijelove zemlje koji padaju u vodu.

Nikola Borojević, vlasnik jednog od zemljišta na kojem se nalazi rupa, tvrdi da je za njeno zatrpavanje potrebno više od 1000 kubičnih metara zemlje, što je neisplativo. No, kad bi i sanacija bila isplativa, ne bi mogla započeti sve dok se tlo ne smiri.

“Rupa se širi svaki dan, ogromna je, svaki dan je sve veća. Sad je širine oko 27 do 30 metara u promjeru. 5. siječnja, kad se pojavila, bila je za 30 posto manja. Mi na kući nismo dobili naljepnicu, ne daj Bože da će to ići dalje. Bili su statičari, rekli su da će oni to rješavati na proljeće”, rekao je Borojević za Dnevnik.hr.

Nastale prije i poslije potresa

Najzanimljivije od svega jest to što se rupa nije pojavila odmah nakon potresa, već nekoliko dana kasnije, tvrdi Borojević. “Kad se to dogodilo, supruga je bila u kući, psi su počeli lajati, uznemirile su se mačke. Supruga mi je rekla kako je nekakav trag u vrtu, da se događa nešto čudno. Ja sam došao oko 15 sati i iznenadio kad sam vidio”, opisao je i upitao se kuda je otišla tolika zemlja. “Jedna sestrična iz Velike Gorice poslala je mail premijeru Plenkoviću. On je reagirao i bili su došli dvojica iz Ministarstva okoliša. Ne znamo što su odlučili. Supruga je izgubila vrt, ali dobili smo olimpijski bazen”, rekao je Borojević kojemu su suze krenule na lice.

Njegovi su susjedi također u strahu, a neki od njih će morati napustiti svoje domove. Jedan od njih je i Nenad Tomašević, koji se u svom dvorištu našao rupu nekoliko sati prije potresa. “Ona se pojavila nakon dva koncentrična kruga širine možda 80 do 100 centimetara. To je bilo prije potresa i prije potresa se pojavila i preko noći, ujutro smo našli ovo činjenično stanje da je to već ozbiljan krater i ozbiljna rupa”, dodao je.

Složena geološka situacija

Geolozi su obišli čitavo područje. Poručuju kako će teren snimati dronovima, kako bi otkrili točan broj rupa. Njih je trenutačno tridesetak. Hoće li još rasti, hoće li ih biti još – nitko ne može reći.

Upozoravaju da te rupe mogu biti izuzetno opasne, jer se nalaze u blizini kuća, koje su zbog njih dobile crvenu naljepnicu. Osim toga, postoji opasnost i od podzemnih voda, koje bi mogle nabujati u sljedećim mjesecima. Policija je zbog toga ogradila rupu u Mečenčanima, a mještanima se savjetuje da se od njih udalje.

“Razlika je baš u tome da je ovdje vrlo porozna vapnenačka stijena ispod sloja tla. To je točno na ovom području Borojevići, Mečenčani, Donji Kukuruzari i ponešto je negdje malo šire baš takva geološka situacija”, dao je objašnjenje nastanka rupa Josip Terzić s Hrvatskog geološkog instituta.

