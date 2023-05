Strašne poplave pogodile su grad Obrovac, a RTL doznaje da su neki građani jučer oko 15 sati već počeli upozoravati, tražiti može li se nabaviti pijesak i vreće. U 19:01 se Zrmanja prelila preko obalnog zida na rivu i sve se odigralo u 2-3 sata. Grad je odjednom poplavio.

"Što se tiče vatrogasnih snaga, angažirane su na bujičnim poplavama od ranog jutra jučerašnjega dana. U Gračacu i potom Obrovcu. U Gračacu se situacija brzo riješila jer je rijeka primila vodu koja se izlila natrag u korito. U Obrovcu imamo zaista povijesne količine vode u koritu Zrmanje koja se izlila i ne možemo je fizički riješiti dok se ne povuče. Je li trebalo raditi nasipe prije? To koordiniraju Hrvatske vode, na terenu to radi tvrtka Vodoinstalacija i ne bih htio ulaziti u to. Ali, vatrogasci su od prvog trenutka počeli raditi. Nama je vatrogasni dom poplavio", rekao je Matej Rudić, vatrogasni zapovjednik Zadarske županije.

Upitan je li sada dovoljno napravljeno, kazao je da su se nadali da se prognoza neće obistiniti da neće biti nove kiše. "Nažalost, došla je. Od jutra učvršćujemo zečji nasip. Čekamo da se taj nasip završi, ostalo je još nekoliko metara. Pripremili smo ispumpavanje pumpom velikog kapaciteta za koju vjerujemo da bi dosta pomogla u saniranju posljedica. Moramo fizički odvojiti vodotok Zrmanje od stare gradske jezgre kako bi to mogli napraviti", rekao je.

Zbog obilnih oborina raste i vodostaj Une, a koliko je situacija ozbiljna govori i dolazak u pomoć 300 vojnika. Na području Hrvatske Kostajnice proglašene su izvanredne mjere obrane od poplava. Zatvorena je i cesta između Kostajnice i Dvora, a sprema se za veliki vodni val.

Nesvakidašnji fenomen

Nakon što ga neko vrijeme nije bilo za čut niti vidjeti, gradonačelnik Obrovca Ante Župan, u ponedjeljak u popodnevnim satima kazao je za Zadarski.hr da je njegov grad pogodio nesvakidašnji fenomen.

"Dogodile su se obilne oborine na tzv. Ličkom platou, koje se slijevaju u porječje Zrmanje. Mi smo prije desetak godina napravili zaštitu od poplave. Rukovodili smo se vodostajima unatrag 100 godina, te smo barijeru podigli još malo iznad. Međutim, sada se dogodilo da je val bio toliko visok i intenzivan da je premašio tu barijeru u nedjelju u 19.01 sati za nekih 30 centimetara. To je bilo izvan ikakvih očekivanja i prognoza“, rekao je.

Dodao je da je u zgradu Grada voda ušla samo u podrum, tako smo položeni, pa nije neka šteta. "Stradala je škola i dvorana, ušla je voda i u kotlovnicu, pozvali smo stručne službe iz Zadra, koje su vodu s iscurenim lož uljem lokalizirali tako da je možemo kontrolirati. Osim toga, pod vodom je desetak poslovnih prostora, stradalo je više kuća, kao i jedna stambena zgrada na nižem području. Igrom slučaja je to zgrada u kojoj ja imam stan. Nezgodna je okolnost što je poplavljen stan u suterenu obitelji koja ima invalidnog sina. Upravo sam zamolio pročelnicu da ih potraži, da im da ključ od mojega stana, neka ga koriste dok se situacija ne smiri“, kazao je.