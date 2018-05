NEVJEROJATAN PROPUST: U kolektivni ugovor stavili škole koje godinama ne postoje. Da stvar bude gora, prijedlog je hladno prošao na Vladi

Ravnatelji redovito dostavljaju popise, no ministarstvo ih baš i ne ažurira. Već godina…

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak i predsjednica većinskog sindikata u osnovnom školstvu Sanja Šprem parafirale su novi granski kolektivni ugovor koji bi za zaposlenike u osnovnim školama trebao vrijediti naredne četiri godine, a taj ugovor je u četvrtak prošao i Vladu.

Izgorjele, srušene, promijenile vlasnika…

U članku 14. kolektivnog ugovora naveden je podugačak popis osnovnih škola kojima je utvrđen status “škole s otežanim uvjetima rada”. Na popisu su ukupno 142 osnovne škole s otežanim uvjetima, prvenstveno onima na otoku ili na brdskim dijelovima zemlje. Zaposlenici tih škola imaju pravo na uvećanje plaća u iznosu od deset posto. No s popisom postoji samo jedan mali problem – na njemu je i podosta škola koje više ne postoje. Ne godinu ili dvije, nego ne postoje već godinama. Neke su izgorjele, neke su srušene do temelja, a neke su čak u međuvremenu prodane i promijenile funkciju.

U Karlovačkoj županiji, primjerice, na popisu su uvrštene škole Radatovići i Kašt, koje su djelovale u sklopu Osnovne škole Žakanje.



“Škole Kašt i Radatovići ne postoje najmanje deset godina”, rekla je ravnateljica Jasmina Katunić za Jutarnji. Kaže kako su škole dužne svake godine predati izvješće Ministarstvu obrazovanja o broju razrednih odjela i broju ustanova u njihovu sklopu.

Problem je, izgleda, u tome što ministarstvo nije ažuriralo popis. Na popisu je i nepostojeća škola Letina, nekadašnja područna škola Osnovne škole Sunja. Ravnatelj Ilija Potkonjak procjenjuje da je škola zatvorena 2011. godine. Kaže da ju je bivši ravnatelj primijetio i u prijašnjem kolektivnom ugovoru te upozorio Ministarstvo, no očito – ništa.

Mali Lošinj nije otok

No tu nije kraj paradoksima. Na popisu škola s otežanim uvjetima rada nema Osnovne škole Maria Martinolića s Malog Lošinja, jer oni za ministarstvo ne žive na otoku. “Poznato mi je da su na popisu naše škole Unije, Susak i Ilovik, ali ne i matična škola, iako mi prođemo tri otoka i tri mosta da bismo se dočepali kopna. Smatra se da mi ne radimo u otežanim uvjetima, no sve je to otočje” kaže ravnateljica Olivela Franko.

U istoj zgradi, a različit status

Na Rabu je situacija još aspurdnija. U zajedničkoj zgradi funkcioniraju osnovna i srednja škola, pri čemu je srednja uvrštena na popis škola s otežanim uvjetima, a osnovna ne.

U ministarstvu odgovaraju je sa sindikatom dogovoreno da da se popis škola s otežanim uvjetima rada, neće mijenjati, jer je potrebno utvrditi nove kriterije i temeljem njih načiniti novi popis osnovnih matičnih i područnih škola s otežanim uvjetima rada. “U skladu s tim je u članku parafiranog Kolektivnog ugovora propisano kako se ugovorne strane obvezuju po pitanju osnovnih škola s uvjetima iz članka 14. stavka 1. započeti pregovore u roku od 90 dana od potpisivanja Ugovora” priopćili su iz ministarstva dodajući kako “ima područnih škola u kojima se privremeno ne održava nastava jer nema učenika, ali u slučaju izmijenjene situacije, škola može ponovno početi s radom”.