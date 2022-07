Kada su se navečer kanaderi povukli iz Zatona, borbu su preuzeli vatrogasci, vojnici, policajci i sami mještani. I tako sve do zore do nove pomoći iz zraka. U noći neizvjesnosti bez struje i pitke vode bili su i reporteri RTL-a koji donose snimke i svjedočanstva, nekima najgore noći u životu.

Upitani kakva je strategija obrane kuća i mjesta za noć govore da će se moliti dragom Bogu.

"I plakala sam i grozno mi je i teško mi je. Tu mi je kuća baš di je u tom Medincu gorilo i ja kažem majko, čako - ajmo", dodaju.

Noćas nitko nije spavao. Kada kanaderi više nisu mogli letjeti, sve je ostalo u rukama vatrogasaca, vojske, policije i mještana.

'Zalijevamo već 5 sati'

Josip Dvoraček kaže: "Polijevamo sve okolo i to je to. Srušili smo par drva do gore da ne ide na kuću i to je to".

Vanja Dukić dodaje: "Došli smo na ljetovanje i danas nas je zadesila ova užasna scena i pokušavamo spasit šta možemo. Polijevamo oko kuće da šišarke ne skoče, tako su nam rekli da može skočit po 30 metara da se ne zapali. Zalijevamo već 5 sati i to je to". Ističe kako se nadaju najboljem.

"Nema šanse da svi stignu na sve strane zato što je cili obruč oko cilog sela tako da najvjerojatnije ćemo morati dežurati. Mi ćemo ispred naše kuće, već smo sve pripremili. I vodu i sve što je moguće. I mali i veliki, svi u kompletu", ističu mještani Zatona.

Najstrašniji požar do sad

Mjesto katastrofe obišao je i premijer s ministrima. A sve je krenulo jučer ujutro oko 11 sati s Benkovačke ceste. Nošena jakim vjetrom, vatra se proširila na Zaton i Raslinu koje su cijelo poslijepodne nadlijetali kanaderi.

Ljudi su bježali da sačuvaju živu glavu, uz ekplozije, kako su objasnili vatrogasci, zaostalih zvončića iz rata. Ovaj kraj već se navikao na požare, ali ovakav još nisu vidjeli.

"Bija je požar ovdje davno 86. i zaista je bilo prestrašno, ali ovaj je najstrašniji", tvrde.

"Kuće su obranjene, polja su uništena, masline su uništene. Ogromna šteta. Ogromna. To je neopisivo. Ovo nisam u svojih 69 godina doživio", zaključuje Ivan Musić.

Vatre je bilo posvuda na stotinu mjesta. Ali stotine hrabrih ljudi ipak je bilo jače.