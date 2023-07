Nesreća u Velikoj Ludini / Pogledajte snimke iz zraka: Evo što se dogodilo s tračnicama uslijed nesreće teretnog vlaka

Prilikom nesreće teretnog vlaka u Velikoj Ludini došlo je do oštećenja tračnica. Podsjetimo, u Velikoj Ludini, mjestu u blizini Popovače, u nedjelju oko 17 sati došlo je do iskakanja teretnog vlaka na pruzi Zagreb-Vinkovci. Zbog toga je navedena pruga i ZC 3158 (Okoli – Velika Ludina) do zatvorena za sav željeznički i cestovni promet. U nesreći čiji uzrok zasad nije poznat nije bilo ozlijeđenih osoba.