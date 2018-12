U NEDJELJU POČINJE REKONSTRUKCIJA ZG ROTORA: Donosimo sve o novoj regulaciji prometa – trebat će vam, kao i strpljenje

Remetinečkim rotorom dnevno prođe oko 100 tisuća vozila i ondje inače prometuje 19 autobusnih linija te tramvaji pa će tijekom 18 mjeseci rekonstrukcije rotora sav promet biti prebačen na novoizgrađene zaobilazne ceste

U nedjelju 16. prosinca u 9 sati u potpunosti će biti obustavljen promet rotorom u zagrebačkom naselju Remetinec čime počinje temeljita rekonstrukcija tog najvećeg kružnog toka u Hrvatskoj kojim dnevno prođe oko 100 tisuća vozila. Rekonstrukcija će trajati 18 mjeseci i u tom vremenu na snazi će biti posebna regulacija prometa, kako onog javnog gradskog, tako i prometna osobnim vozilima.

Sav promet na novoizgrađene zaobilazne ceste

Sav promet koji se odvijao rotorom u tom će vremenu biti prebačen na novoizgrađene zaobilazne ceste – proširenu Riječku ulicu i dvije nove ceste koje će služiti kao zamjena za rotor, priopćeno je iz Službe za informiranje Grada Zagreba. Sve informacije o rekonstrukciji rotora u Remetincu i privremenoj regulaciji prometa tim dijelom grada objavljene su i na službenim stranicama Grada Zagreba.

Preko Rotora inače prometuje 19 autobusnih linija i tramvaji pa se rješenjem privremenih prometnica vodilo računa o potrebama javnog prijevoza putnika. Glavno ograničenje područja privremene regulacije prometa je profil željezničkog nadvožnjaka na Aveniji Dubrovnik (istočno od Rotora) pa će promet biti dozvoljen samo vozilima do 5 tona ukupne mase i visine do 3,50 m te autobusima ZET-a.

“Promet teretnim vozilima svih kategorija bit će zabranjen Prekratovom ulicom i Trgom Džavaharlala Nehrua, osim za komunalna vozila (Čistoća). Spoj Prekratove ulice s Avenijom Dubrovnik bit će zatvoren jer se nalazi u području radova, a područjem Trga Džavaharlala Nehruovog trga ne mogu prolaziti teretna vozila zbog dječjeg igrališta i nedostatnih elemenata cesta za prometovanje ove kategorije vozila.

Ograničen promet u okolnim naseljima

Za okolna naselja (Lanište, Savski gaj, Trokut, Trnsko i Kajzericu) ograničit će se promet na nekim postojećim pristupnim točkama iz sljedećih razloga: nalaze se u zoni radova, nije ih moguće uklopiti u rješenje privremene regulacije prometa i zbog sprečavanja neželjenog tranzitnog prometa.

Oko područja radova postoji niz semaforiziranih raskrižja (Karlovačka – Remetinečka – Jaruščica, Karlovačka – Naletilića – Remetinečka, Vice Vukova – Remetinečki gaj, Vice Vukova – Ive Robića, Remetinečka – Savski gaj XIII, Remetinečka – Ive Robića, Avenija Dubrovnik – Cimermanova i druga) na kojima će se promijeniti odnos prometnih tokova. Za ta raskrižja pripremljeni su privremeni signalni planovi koji će se usklađivati i mijenjati prema stvarnoj prometnoj potražnji (broju vozila)”, navodi se u informaciji na mrežnim stranicama Grada Zagreba.

Dvije tramvajske linije skraćene, uvedena izvanredna autobusna

Temeljita rekonstrukcija rotora Remetinec, započeta je zatvaranjem Riječke ulice i tramvajske pruge na dionici od Savskog mosta do Sopota. Zagrebački električni tramvaj d.o.o tijekom čitavog tog razdoblja organizira javni prijevoz putnika prilagođavajući se privremenoj regulaciji prometa, ali uz osiguranu protočnost autobusnog prometa trasom Jadranski most – Jadranska avenija – dijelom Remetinečka cesta – Avenija Dubrovnik.

Tijekom tog razdoblja reorganiziran je javni prijevoz putnika na tramvajskim linijama 7 (Savski most – Dubec) i 14 (Mihaljevac – Zapruđe) tako što linija 7 prometuje skraćeno od Sopota do Dubca, a linija 14 od Mihaljevca do Savskog mosta. Tramvajski promet na području radova zamijenjen je izvanrednom autobusnom linijom 607 (Savski most – Sopot – Savski most). Autobusna linija 607 bit će u prometu do završetka radova i zamijenit će tramvajski promet na dionici od tramvajskog okretišta u Sopotu do terminala Savskog mosta.

U organizaciji autobusnih linija ZET-a u prvoj fazi radova djelomično je izmijenjena trasa na autobusnoj liniji 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište) koja prometuje do krajnjih odredišta Ulicom Radoslava Cimermana zbog zatvaranja Riječke ulice. Vozni red je prilagođen novonastaloj situaciji pa autobusi kreću svakih 20 minuta u vrijeme najvećeg prometnog opterećenja.

Na 19 autobusnih linija izmijenjene trase

Zatvaranjem rotora za sav promet otvara se druga faza rekonstrukcije. Privremenom regulacijom promet će biti preusmjeren na izgrađene privremene prometnice, izvodit će se radovi izgradnje dva tunela u smjeru istok-zapad, rekonstrukcija i dogradnja postojećeg rotora s prilaznim prometnicama. Stoga će, umjesto redovnih trasa, 19 autobusnih linija koje prometuju rotorom Remetinec u jednom dijelu mijenjati trase kretanja i prometovati privremenim prometnicama, međutim zadržavaju odredišta na način prikazan na donjoj slici.

Riječ je o sljedećih devetnaest autobusnih linija: 109 Črnomerec – Dugave, 110 Savski most – Botinec, 111 Zagreb (Savski most) – Donji Stupnik – Stupnički Obrež, 112 Savski most – Lučko, 132 Savski most – Goli Breg – Brezovica, 133 Savski most – Sveta Klara – Čehi, 159 Savski most – Strmec Odranski, 160 Savski most – Lipnica – Havidić Selo,

161 Savski most – Kupinečki Kraljevec – Štrpet, 162 Zagreb (Savski most) – Ašpergeri – Kupinec, 163 Savski most – Donji Trpuci – Gornji Trpuci, 164 Zagreb (Savski most) – Horvati, 165 Zagreb (Savski most) – Klinča Sela, 168 Savski most – Ježdovec – Prečko, 169 Zagreb (Savski most) – Kupinec, 222 Remetinec – Žitnjak, 234 Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište i 315 Zagreb (Savski most) – Lukavec).

U ZET-u ističu da prijevoz djece školskom linijom 711 (OŠ Savski Gaj – Blato do OŠ Savski Gaj) ostaje nepromijenjen i odvijat će se pod istim uvjetima kako se odvijao i prije početka radova, odnosno u skladu sa prometnom regulacijom koja će biti na snazi. U ZET-u također ističu da će pratiti situaciju na području spomenutih radova te prema potrebi korigirati vozne redove sukladno prijevoznim potrebama. Ukoliko dođe do promjene uvjeta za vrijeme rekonstrukcije Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik koji bi ukazali na potrebu i svrsishodnost pojačavanja linija, ZET će korigirati vozne redove.

