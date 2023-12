Godina se polako bliži kraju, ali ne bilo kakva. Godina je to uvođenja eura, stupanja Hrvatske u Schengen zonu. Godina u kojoj su plaće rasle, a obnova od potresa napokon krenula s mrtve točke. Godina je ovo i inflacije, afera, tema i netema. U svakom slučaju, godina u kojoj su ministri, svatko na svoj način, dolazili do izražaja. Po dobrim mjerama i odlukama, reći će možda oni sami, a mi ćemo se prisjetiti i pokojeg bisera, gafa, afere ili ostavke jer, bilo je svega ove godine i teško bi stalo u nekoliko rečenica, stoga smo se odlučili za dodatnu metodu.

Usporedili smo fotografije naših ministara iz siječnja i prosinca ove godine te pokušali dokučiti je li na njihovim licima ostavilo traga ono po čemu ih i mi ponajviše pamtimo. Kako slike govore više od riječi, predstavljamo vam Plenkovićeve aktualne članove Vlade, a kakva im je bila 2023., prosudite sami pa vas pozivamo da podijelite s nama svoje cijenjeno mišljenje u anonimnoj anketi na kraju teksta: Na čijem je licu funkcija ministra najviše ostavila traga u 2023. godini?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tomo Medved

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, Tomo Medved, pamtit će ovu godinu kao ministar koji je, za razliku od kolege mu Marija Banožića, imao koliko-toliko korektan odnos s Vrhovnim zapovjednikom, predsjednikom Zoranom Milanovićem. Ono što će možda zaboraviti, jer zaboravio je i svojedobno, jest detalj da je u imovinskoj kartici propustio navesti neke podatke, poput suvlasništva nad 15 nekretnina. No, zar je jedini?

Kontinuirano je obilazio potresom pogođena područja na Banovini i razgovarao s tamošnjim braniteljima, koji put na rubu incidenta, ali uglavnom bez istih. Svejedno su neki priželjkivali njegovu ostavku, poput vukovrskog gradonačelnika Ivana Penave. Sve u svemu, bila je ovo izazovna godina za ministra, ali ako je suditi po fotografijama, nije na Medvedu ostavila previše traga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Hrvoje Jelavic/Neva Zganec/PIXSELL Foto: Hrvoje Jelavic/Neva Zganec/PIXSELL Tomo Medved, Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja

Davor Božinović

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, ušao je u 2023. godinu gotovo trijumfalno. Hrvatska je postala članica Schengen zone i sve prilagodbe oko te značajne promjene Božinović je kao resorni ministar proveo vrlo dobro. Ili, bolje rečeno, sve aktivnosti u njegovoj nadležnosti, koje su poduzeli brojni carinici i policajci na terenu, idu u korist uživanju dobrog ministarskog ugleda.

Uspješna Schengenska priča vjerojatno bi potrajala dulje da se u drugoj polovici godine hrvatski susjedi, Talijani i Slovenci, nisu pobunili oko ilegalnih migracija iz Hrvatske pa privremeno odlučili uvesti dodatne kontrole na svojim granicama - i produljivati ih kako rokovi istječu. Ministar nije previše paničario. Suvereno je odbio tuđu pomoć u nadzoru hrvatskih granica, a njegov podjednako 'dobro očuvan' izraz lica početkom i krajem godine ukazuje da Božinović doista vjeruje kako nema razloga za paniku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Sime Zelic/Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Sime Zelic/Davor Puklavec/PIXSELL Davor Božinović, Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova

Oleg Butković

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture, od milja zvan 'najdugovječniji Plenkovićev ministar', Oleg Butković, misli da ne bi bilo pametno da baš on bude novi ministar gospodarstva, a kao diplomiranom inženjeru pomorstva dajemo mu za pravo. Ministar se posljednjih godinu dana, umjesto nautikom, ipak više bavio željeznicama i modernizacijom ocvalih hrvatskih tračnica, posebice onih na trasi europskog željezničkog koridora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, treba malo više napregnuti sjećanje za prisjetiti se nekih posebno dramatičnih trenutaka u Butkovićevoj 2023. Možda u tome leži tajna njegove ministarske dugovječnosti - onaj tko ne oscilira previše, taj izgleda 'postojano mladoliko' i nakon godinu dana.

Foto: Luka Stanzl/Sasa Miljevic/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/Sasa Miljevic/PIXSELL Oleg Butković, Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture

Branko Bačić

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić, u HDZ-ovoj Vladi nije novo lice, iako se mora priznati da je imenovanje u aktualnu ministarsku fotelju bilo vatreno krštenje. Vrući krumpir obnove od potresa, koji se u mandatu njegovog prethodnika Ivana Paladine ucrvao do degutantnih razmjera, Bačić je hrabro prihvatio i prionuo na dugo priželjkivanu obnovu s kakvim-takvim rezultatima.

Slikao se puno po terenu s ljudima koji već tri godine žive u kontejnerima, ali to je barem pomak u odnosu na slikanje na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru, čime se hvalio Paladina u jeku te iste obnove. Zapravo, Paladina je bio toliko loš ministar, da je Bačić naspram njega ni kriv ni dužan zablistao. A koliko je zasukao rukave, njegov izraz lica u prosincu vjerojatno govori više od riječi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Luka Stanzl/Robert Anic/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/Robert Anic/PIXSELL Branko Bačić, Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ivan Anušić

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane, Ivan Anušić, prekratko je u ministarskoj fotelji da bismo mu bilo što dobro ili loše mogli pripisati. Kako je njegov prethodnik Mario Banožić odnos s predsjednikom Milanovićem srozao do temelja, vjerojatno je bilo dovoljno da Anušić i predsjednik razmjene tek par pošalica, pa da svi s olakšanjem odahnemo. Zasada. Jer, iako je do izbora još malo vremena, to je dovoljno da zaiskri između temperamentnog nekadašnjeg župana i podjednako temperamentnog predsjednika.

Ovaj novopečeni odnos bit će zanimljivo promatrati iduće godine, iako nam se čini da je Anušić za taj izazov bio više u formi početkom godine, ako je suditi po slikama. U svakom slučaju, mudro je što je privremeno stopirao studiranje: njegovanje odnosa s Pantovčakom tražit će punu pažnju, a 'dekanski rok' ispucan je još u Banožićevom mandatu.

Foto: Jurica Galoic/Robert Anic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/Robert Anic/PIXSELL Ivan Anušić, Potpredsjednik Vlade i ministar obrane

Anja Šimpraga

Potpredsjednica Vlade, Anja Šimpraga, ne možemo se otrgnuti dojmu, bila je nešto bolje volje početkom ove godine, nego posljednjih tjedana. Ništa čudno, prisjetimo li se da je Dan sjećanja na žrtve Vukovara ove godine prošao u vrlo napetoj atmosferi, a bacanje vijenca u Dunav pokrenulo je inicijativu formiranja živog zida na obali rijeke. Nije to prvi put da se Šimpraga susreće s izazovima koje koalicija s HDZ-om nosi. No, treba priznati da je ne pamtimo ni po čemu drugom posebnom. Možda je i zbog toga tužna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Patrik Macek/Robert Anic/PIXSELL Foto: Patrik Macek/Robert Anic/PIXSELL Anja Šimpraga, Potpredsjednica Vlade

Gordan Grlić Radman

Ministar vanjskih i europskih poslova, Gordan Grlić Radman, objektivno ima tešku godinu iza sebe. Ne baš spretno sročene izjave često ga koštaju novinskih stupaca, no možda je na to već navikao. Pokoji diplomatski 'kiks' poput leteće puse kolegici, njemačkoj ministrici, možda s vremenskim odmakom postane simpatična anegdota. No, slučaj izbavljenja Hrvata iz Zambije i navijača iz Grčke bit će ono po čemu ćemo pamtiti njegovu ministarsku 2023. A tu je, korporativnim rječnikom rečeno, 'bilo prostora za poboljšanja'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne treba zaboraviti ni vrlo ozbiljan propust s imovinskom karticom i 'zaboravom' uvrštavanja milijuna u istu. A premda je ministar vanjskih, čini se da bi ga u budućnosti više moglo koštati petljanje u unutarnje poslove, konkretno one koji se tiču 'poslovničnog' zbrinjavanja eutaniziranih svinja u kontekstu afričke svinjske kuge. Iako na papiru sve ukazuje da je iza Grlića Radmana vrlo izazovna godina, nam se čini da je on 'dobro nosi', kada usporedimo kako je startao u 2023., a kako svježe i odmorno izgleda sada.

Foto: Matija Habljak/Armin Durgut/PIXSELL Foto: Matija Habljak/Armin Durgut/PIXSELL Gordan Grlić Radman, Ministar vanjskih i europskih poslova

Marko Primorac

Ministar financija, Marko Primorac, slika je koja govori više od tisuću riječ o tome kako je biti ministar financija u Hrvatskoj. U pitanju je fotelja simpatizirana u očima javnosti, što je naslijeđe koje je Primorcu ostavio njegov prethodnik, Zdravko Marić. No, treba reći da je Primorac dostojanstveno nastavio tim putem. Svjestan da su mu ruke vezane u bitnim pitanjima poput uvođenja poreza na nekretnine, uspio se naći na pravom mjestu u pravo vrijeme i ponosno iz bankomata izvući prvu novčanicu eura s prvim danom 2023. godine. Prvi put plasirane 'narodne obveznice' naišle su na pozitivan odaziv građana i velik interes pa je Primorac i u tom dijelu zablistao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Doduše, manje je zablistao kada je, zajedno s Butkovićem, otkrio da on sam neće uložiti u njih i da se oko toga najprije 'mora posavjetovati sa suprugom', Nije mu trebao ni onaj 'biser', da se ministar Banožić trebao prijaviti za APN, kako mu djeca jednoga dana ne bi prigovarala zašto to nije učinio, a mogao je. No, 'opalio' je porez na ekstraprofit krajem prošle godine, a ove godine zalagao se za poreznu reformu i smanjenje prireza. Ništa spektakularno ali, budimo realni, od Marićevog nasljednika očekivali smo i manje.

Foto: Patrik Macek/Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Patrik Macek/Zeljko Hladika/PIXSELL Marko Primorac, Ministar financija

Ivan Malenica

Ministar pravosuđa i uprave, Ivan Malenica, nije se previše stigao baviti najkorumpiranijih hrvatskim resorom, jer su se u istom zaredali prosvjedi, i to ozbiljni. Kako to izgleda kada se pravosuđe 'naduri', najbolje su osjetili građani kojima su se ionako spori rokovi rješavanja birokratskih poslova dodatno usporili. Bilo je tu povuci-potegni i ministar se isprava nije dao, ali teško je bilo inzistirati na čvrstom stavu pored sramotno niskih plaća državnih službenika i namještenika koje su isplivale u javnost. Dogovor je, srećom, postignut, a ministar Malenica u svemu je uspio ostati i vjeran svom izgledu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marko Prpic/Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Marko Prpic/Luka Stanzl/PIXSELL Ivan Malenica, Ministar pravosuđa i uprave

Marija Vučković

Kaže se da su državni tajnici najstručnijih ljudi u ministarstvima. Ministrica poljoprivrede, Marija Vučković, kao bivša državna tajnica stoga ima dobro zaleđe. Svejedno je uspjela stati na žulj seljacima. Jer, elementarne nepogode i štete nastale zbog poplava su jedno, a eutanaziranje tisuća svinja i gašenje malih gospodarstava nešto sasvim drugo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministrica se dosljedno poziva na provođenje europskih zakona i u tome nema ničeg spornog jer, dio smo EU-a. Međutim, da je pomalo pretenciozno zvučalo pozivanje seljaka da dođu u Zagreb, umjesto da se na terenu sama uvjeri u svu tugu slavonskog sela, jest. Tiha voda brege dere, kaže se. A ministrica svakako spada u tu kategoriju. Znači li to da je imuna na stres ili to samo dobro skriva, zna samo ona. A slike s početka i kraja godine podjednako su misteriozne.

Foto: Igor Soban/Neva Zganec/PIXSELL Foto: Igor Soban/Neva Zganec/PIXSELL Marija Vučković, Ministrica poljoprivrede

Šime Erlić

Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Šime Erlić, još je jedan ministar koji je preuzeo funkciju nakon što se ministarska fotelja Nataše Tramišak, njegove prethodnice, našla na raspolaganju. Ministarstvo koje 'cucla' sredstva iz EU fondova i raspoređuje ih potrebitima, odgovoran je posao i mnogi su sumnjali da je Erlić dorastao zadatku. No, iako je brz na stiskanju papučice gasa, u svojim nastupima 'vozi polako' i, kako to već priliči bitnom ministarstvu dosadnog naziva, podjednako je nezanimljiv. To, kada je Vlada u pitanju, nije nužno loše. Tko radi, taj i griješi, a tko šuti, taj i radi. Ministar Erlić šuti, a EU novac pristiže punom parom. Erlić se pokazao postojanim kao 'trovremenski Taft', a tako izgleda i nakon godinu dana.

Foto: Sime Zelic/Denis Kapetanovic/PIXSELL Foto: Sime Zelic/Denis Kapetanovic/PIXSELL Šime Erlić, Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Nikolina Brnjac

Tko se u turizmu krije, najaslađe se smije. Ministrica turizma i sporta, Nikolina Brnjac, obara rekord za rekordom. Turizam se događa sam od sebe, rekli bi neki zajedljivci. Pa ako i jest tako, to samo znači da Brnjac ima dvostruki razlog za slavlje. Problemi se polako naziru, ali do kraja ovog mandata teško da će je dostići. Govorimo ovdje o divljoj apartmanizaciji, činjenici da je sve teže pronaći stan za dugoročni najam i da se nekretnine na obali rasprodaju punom parom, ponajviše bogatim strancima. Stambena politika i strategija koja govori o istoj, nije se stoga slučajno našla dijelom i u njezinom turističkom resoru. A tu će neke rekordne brojke i trendove biti malo teže objasniti u godinama koje dolaze. Do tada, osmijeh je s razlogom na licu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Dino Stanin/Patrik Macek/PIXSELL Foto: Dino Stanin/Patrik Macek/PIXSELL Nikolina Brnjac, Ministrica turizma i sporta

Marin Piletić

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Marin Piletić, više se ove godine bavio pitanjima obitelji i socijalne politike nego tržištem rada, što je bila glavna karakteristika njegovih prethodnika i bivših vlada, onih kriznih. Promjena fokusa nije loša jer, u tom je segmentu puno pitanja trebalo riješiti. Istovremeno, to valjda znači da nismo u krizi, osim u krizi radne snage, koje nam kronično nedostaje. Pa tako, iako se i Piletić morao baviti povećanjem plaća djelatnicima u vlastitom resoru, puno ga više trebaju brinuti pitanja demografije, prirodnog prirasta i mirovina koje sve teže prate inflacijsko ludilo u posljednje dvije godine. Po slikama se čini u dovoljno dobroj formi za izazove koji mu predstoje do izbora.

Foto: Slavko Midzor/Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/Zeljko Hladika/PIXSELL Marin Piletić, Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Vili Beroš

Ministar zdravstva, Vili Beroš, treba priznati, 'bakće' se s najzahtjevnijim resorom. Odakle početi nabrajati probleme hrvatskog zdravstva? Duge liste čekanja, mršave plaće zdravstvenih djelatnika, odljev radne snage, kronični manjak specijalista, bolnice u lošem stanju i prenapregnuti bolnički kapaciteti - u svakom smislu te riječi - samo su dijelić problema s kojima se Beroš optimistično hvata u koštac zadnjih godinu dana, a nisu mu olakšale ni brojne afere s tragičnim ishodima. Ne čudi, stoga, da je Beroš vjerojatno rekorder kada su u pitanju pozivi na ostavku i glasanja o povjerenju u Saboru.

Svako takvo glasanje Beroš je 'preživio', ali cijenu je platio - barem ako je suditi po fotografijama s početka i kraja godine. Uza sve probleme s kojima se više ili manje - a uglavnom neuspješno - uhvatio u koštac, Beroš je našao vremena i za pilot projekt sistematskih pregleda, kao prvi korak zdravstvene reforme koju tako često spominje. I dok će mnogi reći da se reforma zdravstva pod njegovom palicom za sada svodi tek na 'estetsku kirurgiju', i ovdje, kao i u slučaju ministra Božinovića, za sve dobro unazad godinu dana prvenstveno su bili zaslužni medicinski djelatnici koji su nastavili nizati uspjehe na svjetskoj razini kada su u pitanju kompleksni operacijski zahvati. Beroš ne stigne ostvariti sve zacrtano do kraja svoga mandata a i slike daju naslutiti da je 'zreo za godišnji'.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/Igor Kralj/PIXSELL Foto: Boris Scitar/Vecernji list/Igor Kralj/PIXSELL Vili Beroš, Ministar zdravstva

Nina Obuljen Koržinek

Ministrica kulture i medija, Nina Obuljen Koržinek, vjerojatno bi ove godine stala u jednu rečenicu da Geodetski fakultet nije 'potresla' afera koja je za sobom povukla i njezino ime. Iako je premijer zauzeo čvrst stav u obrani svoje i ministričine časti, na kraju je i sama morala istupiti te komentirati kako navodi da 'laže' nisu istiniti. Obnova od potresa povukla je u bezdan kritika i one iskusnije od politologinje koja je karijeru izgradila u znanstvenoj sferi. To je problem u znanosti: kada nešto radite dobro, podrazumijeva se, a ono što vas gurne u prvi plan, uglavnom je ono što - ne valja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Neva Zganec/Josip Regovic/PIXSELL Foto: Neva Zganec/Josip Regovic/PIXSELL Nina Obuljen Koržinek, Ministrica kulture i medija

Radovan Fuchs

Ministar znanosti i obrazovanja, Radovan Fuchs, svako malo izađe s nekom idejom koja nastavnicima zada glavobolje. Posljednje što mu je sinulo na pamet bilo je kažnjavanje nastavnika zbog ocjena. Nešto je bolje prihvaćena njegova ideja o cjelodnevnoj nastavi, ali ono po čemu će ga šira javnost ipak malo više pamtiti je onaj famozni 'gaf' kada se nije mogao strpiti i čekati svoj red kao svaki građanin, nego je preko reda 'klisnuo' na liječnički pregled i pritom se još veselo zapričao s liječnikom. Ukratko, ministar je bio dobrog zdravlja, što je ekspresno potvrdio i njegov PR tim priopćenjem koje ama baš nitko nije tražio. Uostalom, i fotografije svjedoče da je Fuchsu protekla godina prošla - sasvim dobro.

Foto: Denis Kapetanovic/Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Denis Kapetanovic/Tomislav Miletic/PIXSELL Radovan Fuchs, Ministar znanosti i obrazovanja

Andrej Plenković

Premijer Andrej Plenković dugovječan je u svojoj premijerskoj fotelji kao kornjača s Galapagosa. A s godinama dolazi iskustvo. Budući da je po dugovječnosti 'prešišao' većinu svojih ministara, a sam sebe teško da bi poželio smijeniti, logično je da se sve više počeo 'petljati' ondje gdje ministri 'prtljaju'.

U godini koja je za Hrvatsku, promatrajući s nekakve europske distance, ipak bila uspješna, treba reći da Plenković ne pretjeruje kada 'podcrtava' uspjehe poput Schengena i ulaska u eurozonu. Treba mu priznati i najniže cijene energenata u Europi, kao i, kako sam voli reći, 'očuvanje društvene kohezije'. Guranje 'netema' pod tepih, s druge strane, prevelik je zalogaj čak i za njega. Stoga se, uoči 2024., bacio na 'proljetno čišćenje' ministara i aktera afera koji bi mu mogli uprskati imidž u izbornoj godini. Zna se što su teme, a što su 'neteme'. Red se mora znati. A tko zna stvari dovesti u red bolje od samog premijera?

Foto: Marko Lukunic/Luka stanzl/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/Luka stanzl/PIXSELL Andrej Plenković, Predsjednik Vlade Republike Hrvatske

Vrijedan spomena: Davor Filipović

Friško bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja, Davor Filipović neslavno je završio svoju ministarsku godinu, a do tada se naslušao svega, od komentara da je 'podkapacitiran' preko toga da mu neki ni ime nisu znali odgonetnuti, iako nije egzotično kao njegovi najbliži suradnici niti rijetko kao njegove reakcije na brojna upozorenja da HEP prodaje plin po cijeni trulog voća.

U svemu ostalom, većih gafova za Filipovića nije moglo biti jer, to je valjda jedini ministar koji upravlja onim čega u Hrvatskoj - nema. Stoga, Filipović je svoju 2023. više provodio kao 'gost komentator' u sektoru financija i našao je vremena da utabliči cijene hrenovki i jaja u svojoj kultnoj aplikaciji za usporedbu cijena. Po tome ćemo ga, izgleda, najviše i pamtiti, a po čemu će on pamtiti 2023., iz fotografija je doista teško dokučiti.

Foto: Jurica Galoic/Matija Habljak/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/Matija Habljak/PIXSELL Davor Filipović, bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja

POGLEDAJTE VIDEO: Gol do pasa gleda u more, trči, vježba... Prvi zadatak ministra gospodarstva: Čišćenje Instagrama od golišavih fotografija