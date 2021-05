U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI CIJEPLJENJE IDE BEZ IKAKVIH PROBLEMA: Aplikacija koju koristimo savršeno funkcionira. Sutra cijepimo samo Pfizerom’

Danas, sutra i u subotu u Međimurskoj županiji cijepit će se samo Pfizerom

Međimurska županija jedna je od rijetkih u kojoj cijepljenje građana ide bez problema. U toj je županiji cijepljeno preko 25 tisuća prijavljenih građana, otkrio je župan Matija Posavec u RTL-u Danas.

Naime, Međimurje još od veljače ima aplikaciju putem koje cijepi građane. Ona savršeno dobro funkcionira, otkriva Posavec. “Ona već postoji duže od tri mjeseca, u njoj je preko 25 tisuća naših građana koji su se prijavili, a naravno, informatičari su to sredili da možemo sortirati podatke po godištima, kliničkim slikama, simptomima, kasnije za lakše praćenje statističkih podataka. Temeljem toga, ti podaci idu u posebni centar koji zove građane na punktove koje imamo i tako već funkcioniramo 14 tjedana. Ovo je 14. masovno cijepljenje u Međimurskoj županiji”, kazao je Posavec.

Nijedno cjepivo nije bačeno

Kaće kako nema bacanja cjepiva. “Maksimalno ga iskorištavamo jer interes za cijepljenje postoji. Građani su disciplinirani, mi smo s današnjim danom i ovim cijepljenjem procijepili 22 387 osoba, to je 24,6 posto stanovništva starijeg od 16 godina. Sutra će također biti cijepljeno 1600 osoba, u subotu 1700 tako da ćemo do kraja ovog tjedna doći na 27 posto stanovništva. Idući tjedan se planira pet i pol tisuća cjepiva, ja očekujem da do kraja idućeg tjedna 30 posto našeg stanovništva bude procijepljeno i to nekako daje garanciju da bi se mogli skoro vratiti u normalan život”, kazao je Posavec.

Vrhunac trećeg vala

Prema brojevima, evidentno je da je Međimurska županija trenutno na vrhuncu trećeg vala.

“Mi smo prošli tjedan imali 37 posto pozitivnih u testiranju, ovaj tjedan to je palo na 29 posto tako da očekujemo lagani pad. Još uvijek su brojke visoke, sedmodnevna incidencija je pala ispod 500, ona je 430 s današnjim danom tako da očekujemo da će lagano popuštati te epidemiološke brojke”, kazao je župan.

Danas, sutra i u subotu u Međimurskoj županiji cijepit će se samo Pfizerom. “Međutim ima i AstraZenecinog cjepiva i za građane koji se žele cijepiti, koji nisu u sustavu i nisu pozvani mogu doći u Zavod za javno zdravstvo ili u prostor županijske bolnice u Čakovcu gdje će se svaki dan od 9 do 18 sati moći cijepiti s cjepivom koje je na raspolaganju. To su dva nova punkta koja otvaramo”, zaključio je Posavec.