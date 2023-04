U Međimurju pčelari već treću godinu lopatama skupljaju uginule pčele, hoće li tko odgovarati - pitaju se mnogi. Naime, krivci nisu samo oni koji koriste pesticide, već i oni koji dopuštene preparate koriste u krivo vrijeme.

Neoprezni poljoprivrednik odgovoran za pomor pčela?

Lopate i tačke pune su mrtvih pčela, to su prizori s kojima se suočava desetak pčelara iz gornjeg Međimurja. Uginulo je 16 i pol milijuna pčela, piše Danas.hr.

A sve to zbog jednog poljoprivrednika koji je deset dana prekasno prskao uljanu repicu pesticidima.

"Nismo vidjeli kada je on izašao na polje i kada je prskao. Drugi dan sam ja išao osobno kod njega, on je meni rekao, što ja mogu, ja sam prskao, ja sam to napravio. Meni će doći inspekcija. Zna se odmah tko je i što je", govori pčelar Mladen Mikulan.

'Nemamo rješenja za takve situacije'

Za RTL su iz inspektorata potvrdili kako će se protiv poljoprivrednika, koji je prskao na nekoliko parcela, pokrenuti prekršajni postupak. Naime, dotični je prskao dopuštenim pesticidom, ali u krivo vrijeme i nije obavijestio pčelare.

Kazna koja ga čeka manja je od štete koju je napravio. Krivac za ovaj pomor pčela dobit će kaznu do 1300 eura.

Jedan od oštećenih pčelara ima 24 košnice, svaka vrijedi 200 eura, znači jedan od oštećenih pčelara će imati štetu od 4800 eura.

Inspektorat je lani, od 39 pregledanih uzoraka, našao 17 slučaja gdje su se koristili zabranjeni pesticidi.

"U četiri godine imali smo tri trovanja pčela. To je jedan veliki neuspjeh svih sudionika u poljoprivrednoj proizvodnji. Mi nemamo rješenja za takve situacije", kazao je pčelar Malden Radiković.

Iz ministarstva poljoprivrede rješenje vide u kaznama, ali i u edukacijama. Od lani do danas više od 8000 poljoprivrednika učilo je o tome kako ispravno koristiti se pesticidima.