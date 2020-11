U MEĐIMURJU I DALJE MNOGO NOVOZARAŽENIH: Većina novih mjera Nacionalnog stožera tamo je već otprije na snazi

Većina novih, strožih mjera koje je danas donio Nacionalni stožer civilne zaštite za područje čitave Republike Hrvatske, već od ranije je na snazi u Međimurskoj županiji

Međimurska županija jedna je od onih s najtežom epidemiološkom situacijom, Ondje je u protekla 24 sata testirano 514 osoba, a 213 osoba bilo je pozitivno na koronavirus. U Županijskoj bolnici u Čakovcu hospitalizirano je 98 pacijenta pozitivnih na virus Covid-19, od kojih je 14 hospitalizirano u protekla 24 sata.

Istodobno je iz bolnice otpušteno 10 oporavljenih pacijenata. Na respiratoru je deset pacijenata s covidom-19. Također, u protekla 24 sata u Međimurju su preminule tri osobe koje su bile pozitivne na koronavirus – dvojoca muškaraca u dobi od 50 i 66 godina te žena u dobi od 87 godina.

U bolnici u Čakovcu dodatnih 28 kreveta

U zdravstvenom sustavu na virus COVID-19 je pozitivno 11 liječnika i 15 medicinskih sestara. U samoizolaciji se nalaze 2 liječnika, 14 medicinskih sestara, 1 bolničar i 1 farmaceutski tehničar. Nakon što su od jučer u zdravstvenom sustavu Međimurja u ispomoći 11 medicinskih sestara i tehničara, u ispomoći su i studenti medicine koji, uz mentora, volontiraju na trijažnom epidemiološkom punktu i na pojedinim odjelima – priopćeno je iz ureda međimurskog župana.

Nadalje se ističe kako je reorganizacijom Županijske bolnice Čakovec, uz dosadašnjih 102 bolnička kreveta pripremljeno je dodatnih 28 kreveta te je, u ovom trenutku, raspoloživo 130 bolničkih kreveta za pacijente pozitivne na COVID-19. Tijekom dana očekuje se odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o prihvaćanju zahtjeva županijskog stožera o sekundarnom respiracijskom centru za koji su već nabavljeni kreveti, aparati i boce s kisikom, logistika za mobilni laboratorij i uređaji za biokemijsku analizu. Na taj bi se način rasteretio bolnički sustav koji ima svoje limite obzirom na iskoristivost 98 hospitalnih kreveta od 130 raspoloživih. Za hospitalizirane pacijente pozitivne na COVID-19 skrbi 35 liječnika i 95 medicinskih sestara.

Većina nacionalnih mjera u Međimurju već na snazi

Nacionalni Stožer civilne zaštite RH donio je nove mjere za područje Republike Hrvatske od kojih je velika većina već na snazi u Međimurju. Nove nacionalne mjere odnose se na ograničenje javnih okupljanja na 25 osoba, ograničenje sudionika svadbenih svečanosti na 15 osoba, na pogrebima 25 osoba, privatnih svečanosti na 10 osoba. Sportska natjecanja se mogu odvijati bez gledatelja uz strogo pridržavanje mjera i uputa, obustava rada ugostiteljskih objekata – kasina, noćnih barova i automat klubova, dok se kod ostalih ugostiteljskih objekata skraćuje radno vrijeme do 22 sata, a pritom je obavezno na ulazu jasno istaknuti obavijest o najvećem broju gostiju u ugostiteljskom objektu.

Trgovine, također, moraju jasno istaknuti obavijest o broju kupaca u njima. Uvodi se zabrana prodaje alkoholnih pića od 22 do 06 sati. Za vjerske i kulturne događaje, sjednice predstavničkih tijela i ostale događaje koji nisu zabranjeni potrebno je osigurani prostor od 4m2 po osobi uz jasno isticanje broja osoba koje istovremeno smiju biti u objektu. Pripadnici ravnateljstva civilne zaštite, policijski službenici, inspektori državnog inspektorata kontrolirati će primjenu spomenutih mjera. Nove mjere uključuju i obavezu poslodavca da organiziraju rad od kuće, gdje je to moguće, odnosno rad u smjenama. Spomenute mjere će biti na snazi do 15.prosinca 2020.godine.

