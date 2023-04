Svako malo u ljekarnama nema nekog lijeka, a redovito to iznenadi one koji su se prvi put našli u situaciji koje se ponavljaju posljednjih nekoliko godina, piše u nedjelju Večernji list.

“Nije bilo ni Klavocina ni Maxitrola”, požalila se Zagrepčanka T.T., čije dijete ima upalu uha. Maxitrol, antibiotske kapi protiv infekcije oka, koje se propisuju i kod infekcije uha, a mogu ići i u nos, već dulje vrijeme imaju periode defekture.

Nestašica Klavocina i Maxitrola

"Nikad nije potpuna nestašica, da baš nitko nema Maxitrola, zalihe uvijek traju i ljudi se “pokrpaju” terapijama, ali već godinama imaju periode defekture. Mast Maxitrol imam, kapi još petnaestak pakiranja, ali mi ne dolazi već tjedan dana" govori ljekarnica iz jedne zagrebačke ljekarne.

Objašnjava kako je taj lijek kombinacija antibiotika i kortikosteroida, pa u slučaju da Maxitrola nema, mogu se posebno uzeti antibiotske kapi, a posebno kortikosteroidne, koje nisu u defekturi. Ljekarnici u slučaju nestašice Maxitrola u ljekarni mogu napraviti magistralni lijek istog sastava.

"Ima rješenja, to nisu stvari koje nekog ugrožavaju. No treba znati da će tih defektura biti sve više, do kraja godine situacija će biti samo gora, neće biti bolja", kaže i objašnjava da su razlozi različiti: od nedostatka supstanci koje se proizvode u Aziji i Indiji, do prometnih poteškoća, u kojem kontekstu se spominje čak i nedostatak vozača kamiona koji bi lijekove dopremili iz tvornica.

Puno su gore defekture s amoksicilinom i klavulanskom kiselinom, ističe sugovornica, što traje dulje vrijeme, piše novinarka Večernjeg lista Romana Kovačević Barišić.