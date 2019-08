U KUĆI DRŽAO PET TONA MESA: ‘Nisam regiristrao hladnjače jer sam bilo lijen, ali meso je potpuno ispravno’

Dragomir Sekulić vozio je kombi pun mesa kupljenog u Zagrebu do svog žumberačkog sela Sekulić kad je ga zaustavila policija. U njegovoj kući pronašli su ilegalne hladnjače, a u njima pet tona mesa.

“Kriv sam, moja je greška što hladionici, odnosno ledenice koje imam u prizemlju obiteljske kuće, nisu bili registrirani, nisu imali papire. Samo je to moja krivnja, ja nemam ilegalnu mesnicu niti sam imao meso koje nije imalo papire ili je bilo zaraženo. Ništa od toga, to je utvrdila i inspekcija. Riječ je samo o hladnjačama bez dokumentacije. No, u njima je bilo pet tona mesa, junetine, koju su uzeli i uništili”, rekao je Dragomir Sekulić iz istoimenog sela u srcu Žumberka za Večernji list.

Carinska inspekcija na svojim web-stranicama objavila je kako se u objektu u Sekulićima obrađivalo i prerađivalo meso, a ta djelatnost nije bila registrirana ni kod nadležnog tijela ni kod Porezne uprave.

PRODAJA MESA U HRVATSKOJ PALA ZA 30 POSTO! I meso iz ilegalnih klaonica završavalo na policama

Prekršene su i odredba Zakona o higijeni i mikrobiološkim kriterijima za hranu te je radi otklanjanja neposredne opasnosti nadležna veterinarska inspekcija naredila neškodljivo uklanjanje mesa u količini od 4855 kilograma.

Najbolja pašticada u Dalmaciji

Sekulić, koji je inače vlasnik vrlo uglednog ugostiteljskog objekta Fife u Splitu, kaže kako su se mediji potom odmah raspisali kako on ima mesnicu, a riječ je zapravo o hladnjačama u kojima skladišti kupljeno meso i zamrzava ga, a ljeti vozi do svog restorana i priprema gostima.

Ljeti u restoranu radi i 50 ljudi, a godišnji mu je promet 13 milijuna kuna. Splićani Dragomira zovu i kraljem pašticade, koju taj restoran sprema, navodno najbolje u cijeloj Dalmaciji.

“Godišnje mi treba oko 15.000 kilograma mesa, a kako bih se pripremio za sljedeću ljetnu sezonu, kupio sam meso, a riječ je o junetini jer nje nema u tako velikim količinama uvijek na tržištu u sezoni. Meso je kupljeno u mesnicama u Splitu i Zagrebu. Sve meso ima papire o zdravstvenoj ispravnosti, postoje računi. Eto, pogledajte”, kaže i pokazuje račune koje je dobio od tvrtke Eure-Alfa iz Zagreba.

Žao mi mesa, zdravo je…

“Kombijem sam vozio kupljeno meso iz Zagreba u hladnjače u svoju kuću kada me zaustavila policijska patrola na cesti tu u blizini Sekulića. Pitali su što vozim, rekao sam i pokazao sve uredne papire o mesu, ali sam odveden u Jastrebarsko u Veterinarsku inspekciju, da bih potom Carina, sanitarna i veterinarska inspekcija te policija došli k meni u kuću.

Vidjeli su da meso ima sve uredne papire, da je zdravstveno ispravno, ali je bilo u hladnjačama koje nemaju papire. Kriv sam, oni su samo radili svoj posao, svi su bili ljubazni, ni jednog povišenog tona nije bilo.

No po zakonu je, iako mi je žao jer je meso zdravo, svih pet tona odvezeno na uništavanje”, kazao nam je Sekulić dok se iz veterinarske struke zgražaju kako je jedan ugledni poduzetnik, umjesto u restoranu pod rigoroznim sanitarnim i inim kontrolama, pašticadu i ostale mesne proizvode rezao, marinirao… u kućnoj radinosti, potom ih vozio stotine kilometara dalje i servirao u svom restoranu.

Sve to na tragu je nedavnih kontrola veterinarske i drugih inspekcija u kojima su u akciji Mesar već pale tone mesa iz nelegalnih mesnica, čak i stanova, a ilegalna roba dospijeva i u legalne objekte, pokazale su inspekcije. Koliko je ta epidemija uzela maha, najbolji dokaz je više od 40.000 goveda koja su proteklih godina nestala od farme do klaonice.