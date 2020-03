U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI PRVA ZARAŽENA OSOBA: Muškarac s koronavirusom vratio se iz Austrije

Bolesnik je izrazito discipliniran i ponašao se socijalno i higijensko-epidemiološki odgovorno

U Krapinsko-zagorskoj županiji u utorak je potvrđena prva zaražena osoba koronavirusom, a koja se vratila iz Austrije, izvijestio je župan Željko Kolar na konferenciji za novinare u Krapini.

“Struka je procjenjivala da će se to dogoditi preko vikenda, s obzirom da je bio ogroman pritisak na granični prijelaz Macelj, da se na stotine naših ljudi koje rade u inozemstvu vratilo natrag, no to se dogodilo danas ujutro”, rekao je Kolar.

Blaža klinička slika kod pacijenta

Infektologinja Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, dr. Sandra Ljubičić, rekla je da su u nedjelju zaprimili mlađeg muškarca koji se vratio sa sezonskog rada u Austriji te se odmah javio liječnicima.

“Bolesnik je testiran jer je imao pozitivan epidemiološki i klinički kriterij. Nalaz je bio pozitivan i on se nalazi u izolaciji. Zasad se doima kao blaža klinička slika. Dobrog je općeg stanja, međutim i dalje je febrilan pa ćemo ga zadržati prema medicinskom protokolu”, istaknula je infektologinja Ljubčić.

Bolesnik je izrazito discipliniran i ponašao se socijalno i higijensko-epidemiološki odgovorno, dodala je.

Šest izolacijskih jedinica u Općoj bolnici Zabok

Ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Tihomir Vančina, rekao je da su do sad imali 21 pacijenta u izolaciji, od kojih su tri još uvijek u izolaciji.

“U početku smo imali 4 izolacijske jedinice, sad smo povećali kapacitet na 6 izolacijskih jedinica. Svi pacijenti koji su prošli kroz izolaciju i koji su u izolaciji se osjećaju dobro. Mislim da smo spremni odgovoriti na izazove koronavirusa”, dodao je dr. Vančina.

Krapinsko-zagorski županijski Stožer Civilne zaštite uputio je Nacionalnom stožeru zahtjev za suglasnost za donošenje mjera radi smanjivanja širenja virusa.

Načelnik Anđelko Ferek Jabrek rekao je da se mjere odnose na ograničavanje rada trgovine do određenog sata, za što će se dodatno konzultirati te na privremeno obustavljanje rada kina, muzeja, dvorana, frizerskih salona, izložba, revija, sajmova, plesnih škola, disko klubova, kladionica.

Karantena i smještaj za vozače treba danas profunkcionirati

Intenzivno se radi na pripremi karantene, odnosno smještaja za vozače, koji bi u funkciji trebao biti danas.

“Vozači koji dolaze s granice upućivat će se u hotel, gdje će im se mjeriti temperatura. To su zdravi ljudi. Moramo osigurati nesmetani protok roba, država smo koja ovisimo o uvozu prehrambene robe. Ti vozači su, uz liječnike i zdravstvenu struku, najpotrebniji Republici Hrvatskoj”, rekao je Ferek Jambrek.

Pojasnio je kako je tim vozačima s jučerašnjim danom izolacija na 14 dan prestala važiti, dobili su dozvole da mogu napustiti Hrvatsku, a po povratku će prespavati u karanteni, a zatim ponovo ići na put. Epidemiolog iz županijskog Zavoda za javno zdravstvo Ivan Lipovac rekao je da će s vozačima biti netko od zdravstvenih djelatnika.

“Morat će se mjeriti temperatura i svi redoviti parametri koji bi se radili i da su kod kuće. Oni će biti na jednom mjestu, no odvojeni, svatko u svojoj sobi, no svakako će biti pod zdravstvenim nadzorom”, kazao je Lipovac.

U županiji dva kršenja samoizolacije

Što se tiče kršenja samoizolacije na području Krapinsko-zagorske županije, MUP je primio 22 prijave, a utvrđena su dva kršenja samoizolacije te je policija slučajeve prijavila inspekciji.

Župan Željko Kolar ponovno je pozvao građane na pridržavanje mjera zaštite te kazao da očekuje da će nacionalni Stožer civilne zaštite prihvatiti preporuke regionalnih jedinica.

“Do sada su mjere donošene ‘step by step’, kako se povećavao broj oboljelih i ljudi u samoizolaciji, tako su se i postrožile mjere. S obzirom da je ministar Beroš najavio da nas očekuje četvrta i peta faza, ja bih kao župan Krapinsko-zagorske županije htio znati, a mjere su pripremljene, koje su to mjere, da se mi zajedno s našim hitnim službama što bolje pripremimo”, izjavio je župan Kolar.

Koronavirusom je u Hrvatskoj ukupno zaraženo 65 osoba, objavio je ranije danas ministar zdravstva Vili Beroš.

