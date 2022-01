Pretežno oblačno je jutros u većem dijelu zemlje, slab snijeg pada u središnjoj i sjeverozapadnoj unutrašnjosti. Vjetrovite su prilike zbog razlike u tlaku ciklone koja se premješta južnije i anticiklone koja sa sjevera jača nad Jadranom, kaže prognostičarka N1 Tea Blažević. Dodaje da i u nastavku dana treba računati na slabu oborinu, prije svega u gorju, slab snijeg, kojeg može biti poslijepodne i navečer i na krajnjem istoku. Slabog snijega može biti i sutra na tim područjima, a još i sutra treba računati na vrlo vjetrovite prilike. U nastavku tjedna bit će stabilnije.

Crveni alarm za Kvarner, Velebitski kanal i Dalmaciju

I prema prognozi DHMZ-a, Hrvatsku u ponedjeljak očekuje umjereno, u unutrašnjosti i pretežno oblačno vrijeme, a mjestimice će biti snijega, osobito u gorskim predjelima. Na Jadranu lokalno može biti i malo kiše, a podno Velebita i slabog snijega nošenog jakim vjetrom. Puhat će umjeren, u gorju i na sjeverozapadu jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na Jadranu jaka i olujna, podno Velebita i orkanska bura. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 0 i 3, na Jadranu od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak su objavili crveno upozorenje za područje Kvarnera, srednje i sjeverne Dalmacije te područje Velebitskog kanala, očekuje se olujna bura, a podno Velebita orkanska. Na Kvarneru se očekuje mjestimice jaka olujna bura s najjačim udarima vjetra i do 165 km/h. Područje Dalmacije također će zahvatiti vrlo jaka, mjestimice olujna bura s najjačim udarima vjetra i do 140 km/h, dok se podno Velebita očekuje orkanska bura s najjačim udarima vjetra do 205 km/h.

Upozorenje na situacije opasne po život

Civilna zaštita ističe kako je vrijeme vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima, a prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Građane poziva da budu svjesni opasnosti, da obrate pozornost i prate najnovija vremenska izvješća. Civilna zaštita građanima savjetuje da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putuju, građani trebaju pratiti informacije o prometu. Objavljeno je i narančasto upozorenje za riječku regiju, gdje se očekuje olujna bura s orkanskim udarima vjetra većim od 120 km/h.

Građani trebaju biti spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.

Orkanska bura 'zatvorila' ceste ka moru

Zbog orkanske bure na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica i zimskih uvjeta na državnoj cesti kroz Gorski kotar nema slobodnog cestovnog pravca od Zagreba do Rijeke za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, upozoravaju u ponedjeljak iz Hrvatskog autokluba. Za sve skupine vozila zatvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, obilazak je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina, Jadranska magistrala između Senja i Svete Marije Magdalene, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački te Paški most. Samo za osobna vozila otvorena je autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, teretna vozila s priključnim vozilom isključuju se na odmorištu Vukova Gorica za smjer Rijeka i čvoru Kikovica za smjer Zagreb.

Na autocesti A7 između čvorova Draga i Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog i lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Moguća poledica na cestama u unutrašnjosti

Zbog olujne bure koja nanosi snijeg na kolnik te stvara led na kolniku HAK vozače poziva na krajni oprez na dijelu državne ceste DC1 Gračac-Knin između Malovana i Zrmanje. Također ih upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez propisne zimske opreme. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle. Na cestama u unutrašnjosti mjestimice pada snijeg. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema na velikom broju županijskih i lokalnih cesta u Gorskom kotaru i Lici. Zbog olujne bure u prekidu su trajektne linije Prizna-Žigljen i Stinica-Mišnjak, brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak te katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka.