U KONAVLIMA BROJ ZARAŽENIH SKOČIO ZA 80 POSTO: ‘Ponašaju se kao da virus ne postoji. Okupljaju se mlađi, stariji, druže se, igraju…’

‘U posljednjih sedam dana 14-dnevna kumulativna incidencija novozaraženih na 100.000 stanovnika u Konavlima je porasla s 921 na 1655., dok je u Dubrovniku porasla s 422 na 497’

Porast broja zaraženih koronavirusom ovih dana bilježi krajnji jug Hrvatske, posebice Dubrovnik, Župa dubrovačka i Konavle. Samo Konavle danas bilježe 39 od ukupno 88 novozaraženih. Gledajući širu sliku, preko stotinu je zaraženih u ovoj općini, dobar dio njih se bori za život, a ima i preminulih, javlja Dubrovački dnevnik.

Posljednjih se dana dogodilo nešto što se nije događalo otkako je počela pandemija koronavirusa u Hrvatskoj. Nakon godinu dana od pojave prvih slučajeva, Dubrovačko-neretvanska županija koja je bila primjer brojnim drugima po niskom broju zaraženih koronavirusom, sad je postala županija s najviše novozaraženih osoba u odnosu na broj stanovnika. Prema podacima Nacionalnog stožera civilne zaštite, a analizirajući izvještaj o novozaraženima od utorka, svaka peta novozaražena osoba bila je iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Najlošija je situacija u Općini Konavle gdje se broji najviše novozaraženih, a tendenciju rasta imaju Dubrovnik i Općina Župa dubrovačka zbog čega se uvode i strože mjere kako bi se smanjile zabrinjavajuće brojke. „U posljednjih sedam dana 14-dnevna kumulativna incidencija novozaraženih na 100.000 stanovnika u Konavlima je porasla s 921 na 1.655., dok je u Dubrovniku porasla s 422 na 497,“ odgovorio je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Mato Lakić na upit Dubrovačkog dnevnika. Dakle, broj novozaraženih u Konavlima skočio je za gotovo 80 posto u tjedan dana.

Dva tjedna nakon Feste

Zanimljivo je kako su brojke naglo počele rasti dva tjedna nakon Feste sv. Vlaha. Iako su se na ograđenom dijelu samog misnog slavlja poštovale distanca i nošenje maski, na Stradunu je situacija izgledala bitno drugačije. Tamo se okupio veliki broj Dubrovčana koji su šetali i družili se, stajali uz izloge po grupama, zbijeni gledali procesiju u kojoj su prednjačile konavoske nošnje.

Zbog svega toga, povuklo se pitanje je li nas Festa ipak koštala naglog porasta brojki, dok su one u ostatku Hrvatske u padu. Iz Stožera navode kako nemaju takve informacije. „Ne može se sa sigurnošću utvrditi neko posebno veliko žarište u ovom slučaju. No, ono što je utvrđeno dosadašnjom epidemiološkom obradom jest to kako je u Konavlima zabilježen veći broj obiteljskih druženja koja se navode kao moguća žarišta zaraze. Imamo slučajeve gdje su u nekim obiteljima pozitivni svi članovi,“ izjavio je Cebalo.

Sličan odgovor stigao je i iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije na upit Dubrovačkog dnevnika o porastu novozaraženih u Konavlima. „Smatramo kako Festa sv. Vlaha nije imala značajniji utjecaj na širenje koronavirusa nego su to bila privatna, obiteljska druženja,“ odgovorio je ravnatelj Zavoda Mato Lakić. Navodno se sumnja kako se na jugu Hrvatske pojavio neki novi soj virusa, no službene potvrde nema jer su ovih dana uzorci poslani u Zagreb na sekvenciranje, ali još uvijek nemaju rezultate. Svakako, virus se iznimno brzo širi.

Druženja kao da nema virusa

O situaciji u Konavlima Dubrovački dnevnik je upitao jednog, kako sebe naziva, jako bijesnog mještanina koji je htio ostati anoniman. Kako kaže, iznimno je ljut zbog cijele situacije do koje su doveli, uvjeren je on, neodgovornost i nepridržavanje mjera. „Ljudi se pored pojedinih pekara zadržavaju kao da su kafići, po 10 njih. Ponašaju se kao da koronavirus ne postoji. Na igralištu na Grudi svaki dan možete vidjeti po 20 auta skoro u svako doba dana. Okupljaju se mlađi, stariji, druže se, igraju na karata… Odgovornost ne postoji,“ izjavio je za Dubrovački dnevnik.

Ovaj Konavljanin naglašava kako su se u spornom periodu održavale i neke manifestacije koje su obećavale pridržavanje Covid mjera, no to u praksi baš i nije tako izgledalo, a kaže i kako je organizirano jedno svadbeno slavlje. „Tobože, to je sve bilo po propisima, a iza toga se razboljelo skoro cijelo selo,“ izjavio je Konavljanin koji ne prihvaća argument kako su ljudima dosadile mjere. Jer, kaže on, jednostavno ni nisu argument.

„Ne može ti druženje uz kavu biti nešto bez čega ne možeš živjeti. To jednostavno nije opravdanje,“ izjavio je te apelirao prema svojim sumještanima da budu odgovorniji kako zbog zdravlja ostalih, tako i zbog nadolazeće turističke sezone od koje Dubrovačko-neretvanska županija egzistira u prvom redu.

Pooštravanje mjera?

Iz Stožera i iz Zavoda za javno zdravstvo DNŽ ne kriju kako se razmišlja o dodatnim mjerama, dok se one popuštaju u ostatku Hrvatske.

Tako je Dubrovačko-neretvanska županija, s obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije na širem dubrovačkom području, a u koordinaciji sa Stožerom CZ DNŽ, ZZJZ DNŽ, Gradom Dubrovnikom i Općinom Župa dubrovačka, dala preporuku da od četvrtka 25. veljače do ponedjeljka 8. ožujka, sve osnovne i srednje škole u Dubrovniku, Župi dubrovačkoj i Konavlima primjenjuju model C, odnosno da učenici pohađaju nastavu online. Od ove preporuke izuzeti su jedino učenici završnih razreda srednjih škola u spomenutim jedinicama lokalne samouprave.

To se, naime, događa u vremenu kad Nacionalni stožer razmišlja o popuštanju mjera od 1. ožujka u vidu otvaranja ugostiteljskih objekata koji imaju vanjske tarace i u preduskrsnom vremenu koje će sasvim sigurno za cijelu Hrvatsku značiti prvi ozbiljniji turistički test ove godine.

Crveno svjetlo

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić situaciju je u Konavlima nazvao jako ozbiljnom. „Nemamo se što lagati, ozbiljno je i do toga je dovelo neodgovorno ponašanje. Osim toga, mišljenja sam kako situaciji nije pomoglo ni otvaranje vrtića i škola jer djeca koja često nemaju simptome bolesti znaju zaraziti starije. Od osam tisuća stanovnika, pozitivnih je oko 150, od toga se dio bori za život. Ovo je crveno svjetlo,“ izjavio je Lasić koji vjeruje kako su primarna žarišta obiteljska druženja.

„U Konavlima svatko svakoga poznaje, ljudi se druže, a ja još jednom apeliram da se ponašamo odgovorno i da budemo svjesni težine ove situacije,“ poručio je Lasić.

Cavtat sigurna destinacija

Cavtat je proglašen trećom najboljom europskom destinacijom u 2021. godine, a radi se o izboru Europske organizacije European Best Destinations (EBD), objavljeno je prije svega dva tjedna.

Također, prateći tijek zaraze koronavirusom u Europi, EBD dodjeljuje i pravo korištenja loga ‘European Safest Destinations 2021’ destinacijama s iznimno malom incidencijom Covida-19, a s obzirom na dobru epidemiološku situaciju od samih početaka pandemije, Cavtat je dobio i ovu vrijednu oznaku, odnosno pomoć i alat za promociju destinacije. Ipak, situacija se u samo 15 dana znatno promijenila.

