Umirovljenicima diljem Hrvatske ovih se dana isplaćuju uskrsnice. Dok su jedni zadovoljni jer će za Uskrs imati koju kunu više, drugi poručuju - sramota. Dnevnik Nove TV provjerio je koji gradovi daju najviše uskrsnice, a tko nije dao ništa.

Među najvišim uskrsnicama one u Velikoj Gorici, gdje umirovljenici, ovisno o visini mirovine, dobivaju 800 ili 400 kuna, doznaje Dnevnik Nove TV. Zorica iz Velike Gorice naglašava da je to sve lijepo, ali ipak premalo za trenutni standard, podsjetivši da rast cijena u trgovinama.

Velika Gorica ubuduće u planu ima povećanje cenzusa. Gradonačelnik Krešimir Ačkar najavljuje: "Već prema božićnicama i uskrsnicama razmišljamo u tome smislu da povisimo i do 3000 kuna mirovine".

Najviše uskrsnice su u Opatiji - 500, 600 i 700 kuna, ovisno o visini mirovine.

Ništa od uskrsnica u Splitu?

S druge strane, splitski umirovljenici neće dobiti ništa. U Osijeku se isplaćuje od 100 do 400 kuna. U Zagrebu 200 kuna za one s mirovinom do 1700 kuna. Zagrepčani zbog toga negoduju jer njihove mirovine teško podnose poskupljenja. Kako govore, osjetit će se to i na blagdanskom stolu.

Za većinu umirovljenika problem je novac i spajanje kraja s krajem. Zlata iz Velike Gorice kazala je da je cijeli život radila i nije uspjela uštedjeti. "Pitam se otkud ovi ljudi uštede, političari. Ovaj što je došao sad, kaže ima 60 milijuna, otkuda je uštedio? Ja to ne kužim nikako", kazala je.