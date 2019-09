U KOJEM SVIJETU ŽIVI TODORIĆ? Uvjeren je da su svi protiv njega. Kaže da je on gradio Hrvatsku, ali nije čitao ugovore i ništa nije znao

Todorić tvrdi da je kriminalna aktivnost određenih grupa dovela Agrokor u probleme

Nakon podizanja optužnice i dok su u tijeku pregovori dobavljača i uprave Fortenova grupe, sljednice Agrokora, gost Novog dana urednika Tihomira Ladišića danas je bio bivši vlasnik bivšeg koncerna Agrokora Ivica Todorić. Tereti da je s još tri osobe oštetio Agrokor za 1,25 milijuna eura.

TODORIĆ ODGOVORIO NA OPTUŽNICU: ‘Najnoviji potezi DORH-a, po nalogu Plenkovića, otkrivaju sav jad njegova urušenog režima’

Na pitanje je li svjestan da mu prijeti višegodišnja zatvorska kazna, Todorić je rekao da su u tvrtku nakon njegovog odlaska iz kompanije ušli istražitelji koji još uvijek prevrću papire.” Ja sam otišao bez ijednog papira, a oni sad gledaju… doslovno svaki moj papir u zadnjih 30 godina. Zašto u tome nisu našli moje zapise, ugovore, sastanke, zapise… Javnost ima percepciju da sam ja uspio preko politike, uz pomoć političara. Postoji i percepcija da sam jako bogat, da imam puno para…”, govori Todorić.

Kriminalna aktivnost određenih grupa dovela je Agrokor u probleme, odgovorio je Todorić na pitanje živi li u iskrivljenoj stvarnosti, piše N1.

‘Senzacionalne kompanije’

Ladišića je zanimalo zašto se zaduživao kod ruskih banaka pod kamatom od 9 posto. “Napravio sam konkurentne, senzacionalne kompanije. Sam sam u jednom trenutku rekao – kako sam ja to napravio. Očito smo imali određene vještine, znanja…”

Novinara je ponovno zanimalo zašto se zaduživao, na što je odgovorio da je on “gradio Hrvatsku”. “Vi mene pitate za izvlačenje para. Morate shvatili da od Iloka, Baranje, Istre, Slavonije, Dubrovnika… da vidite koja smo čuda napravili. Ulagao sam u hrvatsku budućnost, tu su te pare.”

“To je sramota hrvatskog pravosuđa, hrvatske politike. Oni su svoju najveću kompaniju išli uništiti. Vidite kako Mađari štite svoje, Nijemci…”, odgovorio je na pitanje o plaćanju fiktivnih savjetnika.

Tvrdi da nije ništa uzeo

“700 milijuna eura sam tad imao u Agrokoru. Sad će netko reći da sam nešto išao uzeti… Ja nemam veze s tim… Što mene to pitate. Mene da netko pita da sam ja nešto knjižio… to je nevjerojatno. Nisam znao za taj ugovor. Zar bih ja stvorio ovakvu kompaniju da sam čitao ugovore. To su službe radile. Da ja ne vjerujem pravnoj službi… Da ja svojim službama ne vjerujem… Nikad nijednu optužnicu nisam pročitao. Ja znam da sam sve uložio da bih razvijao i gradio…”, odgovorio je na pitanje o optužnici.

Ako je Agrokor bio toliko uspješna kompanija, zašto je izdavao mjenice bez pokrića zanimalo je Ladišića. “U jednom se trenutku dogodio način financiranja putem mjenica… teško je reći koliko, što i kako. Uglavnom za robu. Mi smo 10 godina radili s mjenicama. U nulu svaki dan je sve isplaćeno, sve je funkcioniralo…”

Država je protiv njega?

Kaže da je potpisao zahtjev za uspostavom izvanredne uprave jer je shvatio da je država protiv njega. “Shvatio sam da je državni aparat protiv mene. Povukao sam se, ali znao sam da nemaju ništa protiv mene. Uhapsili bi me isti čas da nisam potpisao”.

Smatra da budućnost Fortenove grupe ne postoji. “To ne postoji. Kako nitko od vas to nitko ne razumije? To je kaos, oni sad za firmu ne mogu dobiti dvije milijarde. To je napravljeno na kriminalu”