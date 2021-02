U KBC-u SPLIT SU KONAČNO ‘OTKRILI TOPLU VODU’: ‘Pacijenti se kupaju, to je lipo’; Ranije su zbog toga bježali i oni s koronavirusom

Kako bi riješili nedostatke na toplovodnom sustavu bolnice na Križinama, krajem prošle godine raspisan je natječaj za radove vrijedne 300.000 kuna

Nakon što je sredinom prosinca prošle godine jedan pacijent s koronavirusom i drugim komorbiditetima pobjegao iz KBC-a Split zbog nedostatka tople vode, u javnosti su se počeli preispitivati uvjeti u toj, ali i drugim bolnicama. Tako je poznato da je objekt na Križinama imao problema s toplom vodom još otkako je izgrađen.

Topla voda se čekala desetak minuta

Niti energetska obnova, izvedena prije više od tri godine to nije riješila, pa je bilo potrebno raspisati natječaj te uložiti dodatnih 300.000 kuna u radove. No, to se isplatilo, jer je ravnatelj KBC-a Split, Julije Meštrović Indexu potvrdio kako je bolnica na Križinama, na zadovoljstvo svih pacijenata i osoblja, konačno dobila toplu vodu.

“Početkom prošlog tjedna pustili smo sustav u probni rad i evo za sad sve funkcionira. Instalirane su električne pumpe koje guraju toplu vodu. Još radimo provjere, balansiranje sustava, uklanjamo neke sitne nedostatke da isporuka vode bude osigurana i dugotrajnija”, objasnio je šef tehničke službe KBC-a Split, Marijan Bilobrk.

Dodao je kako je u bolnici tople vode bilo i prije, ali se na nju, zbog dotrajalosti sustava moralo jako dugo čekati – u prosjeku, desetak minuta. “Sad će topla voda biti raspoloživa u svakom trenutku. Mislim, imali smo je mi i prije, ali bi se ona baš dugo čekala da dođe do špine pa bi pacijenti mislili da je uopće nema i okrenuli na hladnu vodu, pa natrag na toplu… Sustav postoji otkad je bolnica izgrađena. Taj tlak je bio prije jači, s vremenom je opadao i zato je trebalo dosta vremena da topla voda dođe do korisnika”, pojasnio je.

Pacijenti se smrzavali ili bježali

Ranije su se neki pacijenti smrzavali ispod hladnih mlazova, kako bi dočekali nešto topliju vodu. Oni snalažljiviji su svoju higijenu održavali vlažnim maramicama, a neki su, poput gospodina s početka priče – naprosto pobjegli.

“Obilazili smo odjele, gledali je li sve u redu i ustvrdili da je tako. Osoblje je pozitivno reagiralo, pacijenti se kupaju. To je lipo. Nadam se da ubuduće nećemo imati više ovakvih problema”, zadovoljno je Bilobrk konstatirao kako je sve prošlo u najboljem redu.