'A JE TO' U KARLOVCU / Može li bizarnije? Iscrtali zebru koja vodi ravno u garažu i sada vlasniku prijeti novčana kazna, i to poprilična

Pet milijuna kuna izdvojio je Grad Karlovac za vodovodne radove i rekonstrukciju koja je uslijedila, a među njima je i jedan bizaran detalj. Naime, jedan svježe asfaltiran i označen pješački prijelaz vodi ravno u nečiju privatnu garažu. U Gradu Karlovcu su za Dnevnik.hr odgovorili da je takva bila "stručna procjena projektanta" i to na temelju četiri točke. Da skratimo objašnjenje, nisu smjeli crtati užu zebru, a ni stvoriti širi nogostup. No, ovdje bizarnost ne staje. Naime, sada vlasniku garaže zbog ovog pješačkog prijelaza prijeti novčana kazna. Pazite sad. Da bi čovjek otvorio garažna vrata mora zaustaviti vozilo, no to je prema Zakonu zabranjeno na pješačkom prijelazu kao i pet metara oko njega. Za to bi mogao dobiti kaznu u iznosu od 700 kuna. Pogledajte ove scene...