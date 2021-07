U vodotoku rijeke Karašice, na potezu od Kapelne do Gata, ovih je dana došlo je do masovnog pomora ribe, piše Glas Slavonije.

Radi se o golemim količinama štuke, linjaka i klena. Uginule ribe i neugodan miris uočili su ribočuvari koji su kontaktirali Zajednicu športsko ribolovnih udruga Donji Miholjac (ZŠRUDM). Obavijestili su Županijski centar 112 Osijek te nadležne institucije. Nakon obavijesti vodočuvari, policija i veterinarska služba proveli su terenske izvide kako bi se utvrdilo što je uzrok nezapamćenog pomora ribe.

"Ovo je katastrofa"

"Ovo je katastrofa. Ne pamtim ovakvo nešto da se dogodilo, ni kao voditelj Zajednice s dvadeset godina rada, a ni kao osoba koja je cijeli život u ribolovu. Strašno je ovo gledati", govori tajnik ZŠRUDM i voditelj ribolovnog područja Željko Macanić, dodavši kako je teško procijeniti koliko je ribljeg fonda stradalo.

"Teško je reći koliko je ribe uginulo. Riba se nalazi u talogu mulja. Točnije podatke o šteti znat ćemo kada uginulu ribu izvadimo iz Karašice, no već sada možemo pretpostaviti da se radi o štetama golemog razmjera. Iza mosta u Črnkovcima, samo na udaljenosti od 200 metara pronađeno je 50 kilograma mrtve ribe", rekao je Macanić.

Pripadnici krimpolicije uzeli su uzorke vode, a u srijedu veterinari uzorke uginule ribe. Voditelj ribolovnog područja Željko Macanić ističe da je još nepoznanica što je prouzročilo pomor ribe. Pretpostavlja se, kaže da je uzrok onečišćenje vode, jer je poprimila neprirodnu boju, a osjeti se i neugodan miris amonijaka. No, dok nema službenih informacija, ne može se ništa decidirano tvrditi. Uzorci uginule ribe poslani su na analizu u Veterinarski fakultet u Zagrebu.

Zašto su ribe uginule?

"Voda je sivo-crne boje. Uzorke vode uzela je krimpolicija, a uzorke ribe veterinari te se čekaju rezultati analiza. Trenutačno ne možemo utvrditi točan uzrok uginuća ribe. No, prema boji vode možemo pretpostaviti da je u pitanju onečišćenje vode. Ipak, točan uzrok pomora ribe znat ćemo nakon što budu gotove analize", napomenuo je tajnik ZŠRUDM-a Željko Macanić.

Do pomora ribe, kaže, moguće je doći i zbog velike količine vode koja se za vrijeme nevremena slijeva, a što je bio slučaj prošlog tjedna. Macanić navodi da uginuće ribe može izazvati i nizak vodostaj prouzročen izuzetno visokim temperaturama, zbog čega dolazi do zijeva i uginuća ribe. Zijev ribe događa se zbog znatnog pada vrijednosti otopljenog kisika u vodi.

No, Macanić ističe kako zbog manjka kisika sigurno nije došlo do pomora ribe. "Zijev ribe je drugačija pojava. Ribe ostanu bez kisika i uginu. No u ovom je slučaju nešto drugo. Ako se utvrdi da je u pitanju onečišćenje vode ispuštanjem nekih tvari, policija će poduzeti daljnje radnje da se otkrije krivac. Od krivca ćemo zatražiti odštetu, jer je uništen veliki riblji fond", zaključuje tajnik ZŠRUDM-a i voditelj ribolovnog područja Željko Macanić.