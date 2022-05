Olujno nevrijeme, popraćeno snažnom tučom od veličine oraha do veličine naranče, pogodilo je dijelove čak šest županija. Najgore je bilo u Varaždinskoj. Osim na kućama i automobilima tuča je napravila štetu i na poljoprivrednim kulturama. Stradali su plastenici u kojima se proizvodi gotovo polovica cvijeća u Hrvatskoj, javlja RTL Danas. Tuča je najviše štete napravila u Velikom Bukovcu. Razbijala je prozore, stakla na automobilima, ali i crijep zbog čega se danas svako malo moglo vidjeti nekoga na krovu. Mještani kažu kako moraju sve mijenjati.

'Tuča je ubijala, iskreno rečeno je ubijala'

Osim toga, šteta je nastala u plastenicima i staklenicima proizvođača cvijeća, kojih u ovom kraju ima najviše u Hrvatskoj. Plastenici su im uništeni. Antun Vrućina, vlasnik OPG-a je u cijelom kaosu, kako kaže, jedva izvukao živu glavu. "Tuča je ubijala, iskreno rečeno je ubijala. Pogodila me kraj oka i u glavu i to u garaži gdje sam štitio auto gdje je vjetar nosio te gromade. Da sam bio vani, vjerojatno me eto, iskreno rečeno, ne bi bilo tu", tvrdi.

'Ako do jeseni to ne napravimo onda neće biti ništa od proizvodnje'

Đurđica Mesarić, vlasnica OPG-a tvrdi: "Moramo angažirati majstore da nam dođu promijeniti te folije jer nam uskoro kreće proizvodnja božićnih zvijezda, ciklama i krizantema, a njih moramo grijati. To su biljke koje trebaju temperaturu od oko 20 stupnjeva. Ako do jeseni to ne napravimo onda neće biti ništa od proizvodnje".

Šteta u Međimurskoj županiji još se zbraja, a župan Matija Posavec rekao je u četvrtak kako se bilježe štete na više poljoprivrednih kultura te je pozvao građane da štetu prijave. Centar 112 Čakovec nije zaprimio dojave o značajnijim štetama na objektima osim porušenih stabala, šteta na usjevima i nekoliko oštećenja krovova. Međimurski župan Matija Posavec za Hinu je potvrdio kako je najveća šteta zabilježena na području gradova Mursko Središće i Prelog, te općina Mala Subotica, Orehovica, Sveti Martin na Muri, Donja Dubrava i Sveta Marija.

"Bilježimo određene štete na poljoprivrednim kulturama i molimo građane da prijave štetu. Nakon prijave šteta povjerenstva na općinama i gradovima izlaze na teren, utvrde štetu i nakon toga objedinjeno izvješće dolazi k nama na Županiju i utvrđuje se ima li elemenata za proglašenje elementarne nepogode", izjavio je Posavec.

Klimatske promjene nisu u dolasku, nego su već na djelu

O posljedicama tuče ujutro se uvjerila i ministrica poljoprivrede. Cvjećarima je obećala pomoć, a pogođeni čekaju odluku o proglašenju elementarne nepogode. "Iznimno mi je žao što se to dogodilo ovim iznimnim, sjajnim gospodarstvenicima koji čine praktički pola hrvatske cvjećarske proizvodnje i odmah mogu potvrditi u ime ministarstva poljoprivrede i Vlade RH da ćemo ta gospodarstva obnoviti putem posebne mjere ruralnog razvoja", istaknula je Marija Vučković, ministrica poljoprivrede. Tuča veličine naranče, ali i ostali vremenski ekstremi kao što je pijavica iz Siska koja nosi sve pred sobom upozorenje su da klimatske promjene nisu u dolasku, nego su već na djelu, javlja RTL Danas.