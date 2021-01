U JEZGRI DUBROVNIKA USKORO ‘DNEVNI BORAVCI’ ZA STANOVNIŠTVO: Grad planira revitalizirati lokalitet svjetske baštine, evo što to znači

Dubrovnik bi uskoro trebao dobiti prvi Plan upravljanja spomeničkom cjelinom koji će služiti kao podloga za izradu svih odluka i rješenja problema unutar povijesne jezgre te Lokruma i Pila

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković obznanio je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća da je izrađen Plan upravljanja spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika. Njime se stvara okvir za upravljanje povijesnom gradskom jezgrom odnosno lokalitetom svjetske baštine kojeg je odredio UNESCO, a cilj tog dokumenta je istovremena zaštita karakteristika i povijesnih elemenata jezgre te promicanje razvoja suvremenog života kroz održivo upravljanje i korištenje kvalitetnih kontaktnih zona.

“Dokument donosi smjernice, upute, akcijske mjere i aktivnosti koje se odnose na sve segmente života u staroj gradskoj jezgri i ostalom dijelu zaštićene cjeline. On je ujedno i podloga za budući razvoj Grada i očuvanje života u njemu. Bitno je naglasiti kako će on ucrtati smjer za buduće djelovanje u svim segmentima područja kojih se dotiče, a to su održivi turizam s naglaskom na procijenjeni nosivi kapacitet, održivi razvoj Dubrovnika uopće, ekologiju i zaštitu okoliša, urbanistička rješenja i izgradnju… Važan je segment svakako i očuvanje života u Gradu kroz različite oblike ne samo reguliranja i poticanja prema stanovnicima stare gradske jezgre nego i stvaranja centara zajednice. Oni bi zapravo trebali biti centri društvenih događanja i jedna vrsta ‘dnevnih boravaka’ za ljude koji žive u zaštićenim područjima. U tom se kontekstu poseban naglasak stavlja na edukaciju, ne samo stanovnika povijesne jezgre, nego svih stanovnika Dubrovnika kako bi se zadržala potreba očuvanja te izvanredne univerzalne vrijednosti Dubrovnika kao zaštićene cjeline UNESCO-a i u budućnosti”, rekla je za Dubrovački dnevnik zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić.

Analiza svih sustava

Plan je izradio Arhitektonski fakultet u Zagrebu na temelju analize sustava prometa, infrastrukture, odlaganja otpada i drugih komunalija unutar zidina te na području Lokruma i Pila. Sam plan neće riješiti svaki problem koji postoji u povijesnoj jezgri Dubrovnika, ali će dati stroge smjernice za donošenje budućih odluka i rješenja.

“Analiza kompletnog stanja očuvanosti kulturne baštine je bila najkompliciraniji i najopsežniji dio cijelog procesa izrade Plana koji je dugo trajao, a rezultat je Plan upravljanja koji je naposljetku jasan i vrlo jednostavan dokument. Monitoring cijelog postupka je radilo Povjerenstvo u sastavu od 14 članova. U proces su bili uključeni predstavnici ministarstva kulture, predstavnici civilnog društva, udruge građana, predstavnici Gradskog kotara Grad, gradske uprave, Konzervatorskog odjela, Županijskog zavoda za prostorno uređenje… Dakle, jedan veliki broj stručnih ljudi bio je uključen u postupke koji su prethodili izradi Plana, ali i u samu izradu”, rekla je Tepšić.

Već se razmišlja o novom planu

Ovaj bi plan uskoro trebao proći javnu raspravu, nakon čega će Gradsko vijeće odlučivati o njegovu usvajanju. Međutim on se odnosi na razdoblje do 2025., pa bi uskoro trebalo započeti s izradom novog plana, kojemu bi ovaj poslužio kao podloga.