Prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, ravnateljica Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar", izjavila je danas u HTV-ovu podnevnom Dnevniku kako se ne zna jesmo li na vrhuncu ovoga vala.

Vjera u nove mjere

Podsjetimo, u posljednja 24 sata zabilježena su 7.094 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 31.689. Među njima je 1.786 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga su na respiratoru 234 pacijenta. Preminulo je 50 osoba.

"Nažalost, ne znamo jesmo li na vrhuncu vala. Brojke su zbilja velike i nisu lijepe, ali nadamo se da jesmo, vidjet ćemo narednih dana", rekla je i izrazila uvjerenje da će nove mjere biti učinkovite.

"Vidjet ćemo kad će one donijeti rezultate, ali ono što sasvim sigurno znamo je da su oni koji se cijepe danas već zaštićeni nakon tjedan, deset, dva tjedna, sasvim sigurno.

Znači, svi oni koji se cijepe prvom dozom danas, za dva tjedna ne bi se trebali zaraziti. Prema tome, budući da je veći odaziv, i to će već doprinijeti da se smanje brojevi", rekla je Kujundžić Tiljak.

Imaju sve četiri vrste cjepiva

HRT u nastavku prenosi da u Školi narodnog zdravlja, gdje je također organizirano cijepljenje, imaju sve četiri vrste cjepiva koje su kod nas registrirane.

- Do 12 sati podijeljeno je preko tisuću brojeva, a počeli smo cijepiti već prije 9, službeno je bilo od 10 do 14. Svi koji dođu do 14 sati i dobiju broj bit će cijepljeni, bez obzira na to do kad mi budemo trebali ostati, poručila je Kujundžić Tiljak.

Rekla je i da je u nekoliko prethodnih dana primijenjeno otprilike 50 posto prvih doza, 30 posto booster doza, i oko 20 posto drugih doza cjepiva.

"Svi koji se sad cijepe tom trećom, docjepnom, booster dozom su osobe koje su među prvima dobile cjepivo i kojima sada učinkovitost tog cjepiva od zaraze, a time i širenja bolesti, pada.

Na svu sreću, učinkovitost cjepiva prema recentnim istraživanjima vezano uz sprečavanje teških oblika bolesti koje zahtijevaju hospitalizaciju kontinuirano je ista.

Istraživanja provedena na 3,5 milijuna ljudi u Americi pokazala su da ona iznosi oko 90 posto kontinuirano svih šest mjeseci nakon primanja dvije doze Pfizerova cjepiva, rekla je Kujundžić Tiljak za HRT.