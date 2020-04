U JEDNOJ NOĆI COVID-19 UBIO ČETIRI OSJEČANA, OBJAVLJENI DETALJI: ‘Situacija je krajnje ozbiljna’

S obzirom na četiri umrle osobe u osječkom KBC-u, župan Ivan Anušić upozorio je da situacija nije jednostavna iii bezazelena, kao što je možda izgledala prije 10 ili 15 dana

U Osijeku su od koronavirusa umrle četiri osobe iz Osječko-baranjske županije, a sve su bile stariji kronični bolesnici, izvijestio je u subotu županijski Stožer Civilne zaštite i ponovno upozorio građane i sve u borbi protiv epidemije, da shvate ozbiljnost situacije.

Iz Stožera su izrazili sućut obiteljima umrlih.

Ravnatelj osječkog KBC-a Željko Zubčić rekao je da su umrle osobe u poodmakloj životnoj dobi, od 92, 85, 78 i 71 godine, od kojih su dvije bile na respiratoru. Pojasnio je da su umrli imali različite dijagnoze, od srčanih poteškoća, kroničnog zatajenja bubrega, pneumonije, ali da su u pitanju bile teške kronične bolesti,

Izvijestio je kako su jučer testirana 102 uzorka, a bilo je osam pozitvnih osoba, šest iz Osijeka, te po jedna iz Višnjevca i Bilja.

U županiji ukupno 89 oboljelih

Ukupno je tijekom epidemije virusa COVID-19 do sada u Osječko-baranjskoj županiji oboljelo 89 osoba.

U osječkom KBC se trenutno liječi 26 bolesnika, od toga 21 na Klinici za infektivne bolesti a pet osoba je na respiratoru, dok je 11 osoba otpušteno na kućno liječenje, rekao je Zubčić.

Ravnatelj KBC-a Zubčić odbacio je nagađanja o navodno pozivnim liječnicima na Infektologiji KBC-a. Istaknuo je da su infektolozi osječkog KBC-a testirani, i jučer i danas, i svi su negativni na koronavirus.

‘Situacija je krajnje ozbiljna’

Izrazivši sućut obiteljima umrlih načelnik Stožera dožupan Goran Ivanović ocijenio je kako je “situacija u kojoj se nalazimo krajnje ozbiljna”, da borba protiv virusa COVID-19 nije prošla te zatražio ozbiljnost svih sudionika u ovim aktivnostima.

Najavio je sastanak sa svim načelnicima lokalnih stožera Civilne zaštite u Županiji, jer su, rekao je, “s dolaskom lijepog vremena prepoznati neki novi znakove koji nisu sukladni situaciji u kojoj se nalazimo”.

Na novinarski upit jesu li evidenitrani kontakti dvije nedavno pozitivne osobe, koje nisu znale izvor zaraze, Ivanović je kazao da su epidemilozi locirali njihove kontakte i utvrdili da je riječ o kontaktu s jednom osobom, koji je ostvaren prije više od 25 dana. To još jednom pokazuje koliko je ovaj virus opasan, kada mu se ne zna točan izvor, dodao je.

Ljudi još nisu shvatili da ovo nije bezazleno

S obzirom na četiri umrle osobe u osječkom KBC-u, župan Ivan Anušić upozorio je da situacija nije jednostavna iii bezazelena, kao što je možda izgledala prije 10 ili 15 dana. Smatra da situacija epidemije još uvijek nije dovoljno ozbiljno shvaćena, jer na području Županije ima nekoliko kritičnih točaka, gdje se ljudi okupljaju u većim grupama.

Tražimo da se prestane s tim, jer se tako samo može prenositi virus te ugrožavamo izravno sebe, članove svoje obitelji, a rezultat može biti poput ovoga kada smo imali četiri preminule osobe, i tko zna koliko u budućnosti, poručio je Anušić.

Ističe kako se “može naći balans između normalnog života i držanja ove pandemije pod nadzorom, ali je tu potrebna iznimna disciplina, savjesnost i odgovornost svih nas u sustavu”, te da se građani ponašaju u skladu s uputama.

Mogući rad otvorenog dijela tržnice

Govoreći o mogućem početku rada otvorenog dijela tržnice, župan Anušić je kazao kako su to predložili nacionalnom Stožeru i dobili odgovor da se to razmatra. Pretpostavlja da će se to uskoro moći odobriti, ali u novom načinu rada, u strogo kontroliranim uvjetima, koji će ipak omogućiti da lokalni OPG-ovi prodaju ono što proizvedu.

‘Ne vidmo razloga da se to ne napravi, ako rade trgovački centri u zatvorenim prostorima, u kojima se prodaju proizvodi uvezeni iz zemalja koje su trenutno centar ove pandemije, poput Italije i Španjolske, što je puno veći rizik, nego na tržnici, gdje bi se, pod određenim protokolima, prodavali sezonski proizvodi domaćih proizvođača, zaključio je Anušić.

Načelnik osječko -baranjske policije Ladislav Bece izvijestio je kako je u posljednja 24 sata zaprimljena samo jedna dojava o kršenju samoizolacije, koja je i potvrđena i to na području Belog Manastira.

Policija je samoinicijativno obišla 50 osoba, koje su u samoizolaciji i sve zatekla na adresi prebivališta. Propusnice su provjeravane kod 5352 osobe, od kojih četiri osobe nisu imale propusnice, dodao je načelnik Bece.

S obzirom na lijepo vrijeme Bece je kazao kako policija ima sve više dojava o okupljanju sve više građana na otvorenim prostorima te još jednom pozvao građane na držanje socijalne distance.

