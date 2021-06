Ronioci Udruge Eko more i Ronilačkog kluba Centar iz Medulina su u uvali Velika Kolumbarica na poluotoku Kamenjaku u nedjelju uočili meduzu naziva morska mjesečina (Pelagia noctiluca), javlja portal Otvoreno more.

To je relativno mala meduza, s polukružnim klobukom posutim sitnim ljubičastim točkama promjera do šest centimetara i lovkama ružičaste boje koje se mogu protegnuti na 20 centimetara duljine, a naziv je dobila po tome što je luminiscentna, odnosno svijetli u mraku. Obitava na dubinama do 10 metara, gdje lebdi i povremeno pliva. Iako živi na pučini, poglavito Atlantika, Sredozemnog i Crvenog mora, morske struje je katkad donesu do obale gdje je prijetnja kupačima.

Naime, pri kontaktu s ljudskom kožom javljaju se jaka bol i ozljede nalik opeklinama koje teško zarastaju. Nakon njih ostaje depigmentacija kože, pa čak i ožiljak. No, to ne bi trebao biti razlog za izbjegavanje kupanja, tvrde stručnjaci. Dovoljno je ponijeti masku i disalicu, a u slučaju da meduza ipak nekoga opeče, postoji postupak prve pomoći baziran na protokolu Med-Jellyrisk, kojeg su razvili Stefano Piraino i Alan Deidun:

Važno: ne primjenjivati slatku vodu, ocat, amonijak, alkohol, ne stezati zavojem.

U slučaju šoka ili poteškoća s disanjem odmah potražiti liječničku pomoć.

Pažljivo isprati morskom vodom, bez trljanja

Ako je moguće, na ozljedu nanijeti pastu načinjenu od 50 posto sode bikarbone (natrijev hidrogenkarbonat, NaHCO3) i 50 posto morske vode u trajanju pet minuta

Ukloniti preostale žarnice plastičnom karticom ili pincetom

Staviti led (umotan u plastičnu vrećicu) u trajanju od pet do 15 minuta

Ako bol ne prolazi, po potrebi ponoviti postupak s ledom

Ako je intenzivna bol prisutna i dalje, potražiti savjet u ljekarni, zatražiti analgetik i preparat hidrokortizona (npr. Lidokain 3-4 posto + hidrokortizon).

Isti protokol se primjenjuje i za kompas meduzu (Chrysaora hysoscella) i morska pluća (Rhizostoma pulmo).