U ISTRI SE ZASAD NE RAZMATRA OBVEZA NOŠENJA MASKI U ZATVORENOM: ‘Naši građani se toga pridržavaju još od lipnja’

U županijskom Zavodu za javno zdravstvo smatraju kako u ovom trenutku za područje Istarske županije nisu potrebne nikakve nove mjere jer je epidemiološka situacija povoljna

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije dr. Aleksandar Stojanović u ponedjeljak je u Pazinu ustvrdio kako se građani Istre još od lipnja pridržavaju mjera nošenja zaštitnih maski u zatvorenim prostorima te kako Županijski stožer ne razmatra mogućnost nošenja maski na otvorenom.

“Neovisno o tome što je danas Nacionalni stožer Civilne zaštite donio odluku da je nošenje zaštitnih maski obvezno u svim zatvorenim prostorima, u Istri je ta mjera donesena još u lipnju i građani se toga pridržavaju i poštuju tu mjeru u gotovo svim zatvorenim prostorima”, izvijestio je Stojanović i dodao da Županijski stožer podupire tu odluku, pogotovo sada, ulaskom u zimski period.

Situacija u istri je povoljna

Smatra kako u ovom trenutku za područje Istarske županije nisu potrebne nikakve nove mjere jer je epidemiološka situacija povoljna.

“Županijski stožer će u trenutku kada dođe do promjene epidemiološke situacije u Istri odlučiti treba li neke mjere treba postrožiti ili donijeti dodatne. U ovom trenutku nikakve nove mjere nisu potrebne niti razmišljamo o mogućnost nošenja zaštitnih maski na otvorenom. To nije opcija, i o tome još ne raspravljamo”, istaknuo je Stojanović. po završetku sjednice Stožera civilne zaštite.

Podsjetio je da je u Istri u proteklih 4-5 tjedana situacija izrazito stabilna, s malim brojem novozaraženih osoba i da je Istra na tjednoj razini i dalje regija koja se po svim kriterijima Europske unije nalazi duboko u zelenom području.

“Prema svim kriterijima – od broja novozaraženih do testiranih uzoraka odnosno prema broju pozitivnih uzoraka na broj testiranih – situacija je povoljna. Uzimajući u obzir sve to, mi smo prva županija koja je uklonila odluku korištenja maski iz osnovnih škola jer smatramo da nam situacija u populaciji to dozvoljava”, izvijestio je Stojanović.

Ne razmatra se uvođenje novih mjera

Dodao je da, zbog povoljnog trenda i svega par novih slučajeva zaraze uvezenih slučajeva izvan Istarske županije u proteklih 10-ak dana, Stožer ne razmatra mogućnost uvođenja novih mjera.

Načelnik Županijskog stožera Civilne zaštite Dino Kozlevac izjavio je kako istarski stožer ima punu potporu Nacionalnog stožera da samostalno procijeni situaciju i da donosi mjere koje smatra da su kao i do sada korisne za građane Istre.

Od jučer u Istarskoj županiji zaraza kopronavirusom potvrđena kod jedne osobe. Novooboljeli je bio u samoizolaciji i bliski je kontakt već poznate pozitivne osobe. U Zavodu za javno zdravstvo ispitano je 67 uzoraka briseva od kojih 35 za administrativne potrebe. Trenutno u Istri je deset aktivnih slučajeva COVID-a 19, a u mjerama samoizolacije je 191 osoba.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.