U ISTRI SE NAKON 23 DANA PONOVNO POJAVIO KORONAVIRUS, ŠEF LOKALNOG STOŽERA: ‘Bit će jako teško pratiti kontakte’

‘Naš slogan je ‘budimo odgovorni’, a sada se to odnosi i na sve ljude koji će doći preko granice’

Istra je 23 dana bila bez ijednog novozaraženog koronavirusom, no to se promijenilo kada je danas otkrivena jedna oboljela osoba u Istri. Ona je zrakoplovom stigla u Hrvatsku. Povodom ponovne pojave zaraze je u RTL-u Danas gostovao Dino Kozlevac, načelnik Stožera civilne zaštite Istarske Županije. Kazao je da su 2. svibnja dva zrakoplova došla u Zagreb.

“Mi smo prekjučer dobili obavijest o ta dva zrakoplova i da je u tim zrakoplovima, u kojima je bio virus, bilo osam osoba s područja naše županije. Po dojavi smo odmah izvršili provjeru. Epidemiološka služba je odmah stupila u kontakt sa svim putnicima. Locirani su i na svu sreću njima je u tom trenutku još uvijek bio na snazi propis prema kojem im je u Zagrebu određena izolacija. Provjerilo se i otkrilo da su oni poštivali samoizolaciju i bili su u svojim domovima”, kazao je Kozlevac za RTL Danas.

‘Moguće je da ćemo jako teško locirati kontakte’

“U međuvremenu je gospodinu pozlilo i dobio je temperaturu i simptome. Javio se liječniku, otišli su u bolnicu, uzet je bris i konstatirano je da je pozitivan. Od danas je u OB Pula. Sutra će epidemiološka služba provjeravati i ostale putnike i to je procedura koja je odrađena na temelju propisa koji vrijedio tada.

Od jučer više nema izricanja mjera samoizolacije na granici. Sada se samo dobije papir s preporukama HZJZ-a o samopoštivanju odnosno autoodgovornosti osoba koje ulaze u prostor. To je sada jedna druga situacija za razliku od ovog slučaja. Sada je moguće da će ljudi ulaziti u prostor gdje nećemo imati kontrolu njihovog kretanja, odnosno, ako se pojavi virus bit će jako teško locirati kontakte”, rekao je Kozlevac i dodao da se sada jedino mogu pouzdati u samoodgovornost i ozbiljnost osoba koje dolaze jer mjere izricanja samoizolacije na granici više nema.

Nada se otvaranju granica

Kozlevac je upitan hoće li Europska komisija sutra izaći s preporukama o otvaranju granica na što je odgovorio da je pritisak i da sve svi raduju otvaranju.

“Građani su umorni od tih mjera. Stalo je gospodarstvo. Svi su željni da počnemo funkcionirati koliko se to može napraviti. Mi ovdje pogotovo želimo da što prije profunkcionira turizam. No, to je vezano uz epidemiološka stanja u tim državama u našem okruženju, Sloveniji, Italiji, Njemačkoj i Austriji. Očekujem da će u nekom obliku doći do prijedloga za propuštanje mjera i otvaranje pojedinih granica. Smatram da bi bilo logično da se ubrzo otvori granica sa Slovenijim”, rekao je Kozlevac na RTL-u Danas.

Na pitanje misli da je realno očekivati da Ryanair početkom srpnja počne s letovima u Pulu Kozlevac odgovara da to ovisi o virusu te napomenuo da virus u Istri nije bio 23 dana, a da je sada tu. Nada se da će na tome ostati, no da je izgledno da dođe do širenja virusa i to ne kod nas nego u ostalim zemljama te da zato treba pratiti situaciju. Istaknuo je da su se pripremili da se paralelno bore s virusom dok se istovremeno osigurava normalan život ljudi i rad gospodarstva.

