U ISTRI NEMA ŠALE S KRŠENJEM SAMOIZOLACIJE: ‘Od danas kreće represija. Bit ćemo beskompromisni. Kazna za sve koji nisu kod kuće’

Imamo više od 1000 ljudi koji su u mjeri samoizolacije. Imamo dojave da se ljudi ne pridržavaju i da se kreću. Apeliram na te ljude da budu u prostorima u kojima moraju biti. Najjače apeliramo na njih da poštuju tu mjeru, jer nemaju pravo ugrožavati ni sebe ni svoje ukućane, ali niti susjede i ostale građane. Neka građani dojavljuju, ako znaju za takve slučajeve, kazao je načelnik istarskog stožera Civilne zaštite

Dino Kozlevac, načelnik istarskog stožera Civilne zaštite, u petak je ponovio mjere i kazne za ljude koji krše pravila samoizolacije. Kozlevac je istaknuo da građani svakodnevno zovu stožer s upitima što da rade. Dodao je da je zatvaranje škola i ograničavanje rada kafića jedna od najkvalitetnijih mjera koje su donijeli, uz potpuni nadzor granice, javlja N1.

‘Od danas kreće represija’

“Ulazimo u fazu kada moramo beskompromisno provoditi mjere. Sustav se napreže već do krajnjih granica i očekujemo od svih građana Istre da se pridržavaju svih mjera i uputa te da savjest i odgovornost budu na visokoj razini”, rekao je Kozlevac i dodao: ‘Imamo više od 1000 ljudi koji su u mjeri samoizolacije. Imamo dojave da se ljudi toga ne pridržavaju i da se kreću. Apeliram na te ljude da budu u prostorima u kojima moraju biti. Najjače apeliramo na njih da poštuju tu mjeru, jer nemaju pravo ugrožavati ni sebe ni svoje ukućane, ali niti susjede i ostale građane. Neka građani dojavljuju, ako znaju za takve slučajeve. Od danas kreće represija. Postoji represivna mjera, od jučer je proglašena epidemija, znači, neki se zakonski propisi derogiraju i uvode mogućnosti donošenja mjera zaštite stanovništva od bolesti’.

‘Tko nije kod kuće, dobit će kaznu’

Rekao je kako su zapriječene novčane kazne, te da misli kako se to nikome ne isplati.

“Kontrola će tražiti jesu li kod kuće, tko nije tamo, dobit će kaznu”, dodao je.

‘Bilo bi najidealnije da sve stane na dva tjedna, ali to nije moguće’

Apelirao je i na roditelje tinejdžera, koji su ostali doma, jer su škole zatvorene. “Jest da su ugostiteljski objekti otvoreni do 18 sati, ali neka roditelji kontroliraju gdje im djeca odlaze i da ne dopuštaju da odlaze u tržne centre ili da se okupljaju na drugim mjestima. Tržni centri, tko ne poštuje mjeru komunalnog redara, bit će zatvoreni”, rekao je Kozlevac i dodao: “Da sve stane na dva tjedna to bi bila idealna mjera, ali to nije moguće”.

