Nije nepoznanica da ljudi preko noći ostavljaju ručnike ili ležaljke na plažama duž jadranske obale ne bi li sutradan imali "rezervirano" omiljeno mjesto na plaži. No, redari svakog jutra u Medulinu s plaže odnose stvari i smještaju ih u općinsko skladište. Želite li svoje rekvizite s plaže natrag, morat ćete platiti 500 kuna.

"Donijeli su te svoje prostirke, spužve za ležaljke i udaljili se negdje. Nema ih ovdje. Da, evo koliko je sad sati, mi smo došli ovdje nema nikoga", rekao je Željko Grgić za RTL Danas.

U jutrošnjem "ulovu" na dvije manje plaže do vrha su napunili automobil. "Naravno da nije u redu jer ljudi dolaze na more, okupati se, i onda nema mjesta pa moraju tražiti uokolo", rekao je Niko Zinga iz Njemačke.

"Nije mi to u redu i vidimo to i na drugim mjestima osim Hrvatske, npr. u Italiji ili na drugim mjestima, ne slažem se s time", jasno je poručio Kavua Mamedov iz Njemačke.

Ne vrijede ista pravila za sve plaže

Iako prednjače oni kojima se takvo ponašanje ne čini prihvatljivim, postoje i oni koji se vode poslovicom "Tko rano rani...".

"Zbog toga manje spavaju i to mi se čini u redu, i mislim da je kazna previsoka. Ja sam to uvijek radila i mislim da je to u redu", rekla je Bernadette Strachwitz iz Austrije.

Kazna za navedeni prekršaj iznosi 500 kuna, ukoliko platite na licu mjesta 250 kuna. "Pa ljudi su uobičajeno bijesni, ali na kraju se svi smire jer shvate da su prekršili zakon. Ono što je uobičajeno i obavezno plate kaznu", rekao je komunalno prometni redar općine Medulin Armin Grabar.

"Na našoj destinaciji trenutno boravi 32 tisuće gostiju i sad zamislite da svaki gost koji je tu rezervira sebi mjesto na plaži", rekao je direktor TZ-a općine Medulin Enco Crnobori.

Ista pravila, ipak, ne vrijede za sve plaže, a kontrole su najstrože na prirodnim plažama i javnim površinama.

"Trenutno se vrši kontrola na prirodnim plažama koje nisu pod koncesijskim odobrenjima jer plaže koje su pod koncesijskim odobrenjima tu korisnici istih sami provode red i brinu se o tim istim plažama", poručio je načelnik općine Medulin Ivan Kirac.

Kako govore, dovoljno je da redari prođu jednom ili dvaput da se stanje popravi, barem do iduće smjene gostiju.