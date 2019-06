U ISTRI JE ČESTO NEMOGUĆE NAĆI ČISTAČICU NI ZA 70 KUNA PO SATU: ‘Ljudi me preklinju da im pomognem i nude višu cijenu…’

‘Sve više zahtjeva drugih da im pomognem održavati i čistiti apartmane, gotovo me preklinju i nude višu cijenu’

Gospođa Milena iz Zagreba svake godine preko ljeta odlazi u Umag i na moru boravi u kamp prikolici na svojoj parceli pa onda prijateljima čisti apartmane. Njen boravak je rezerviran za turističku sezonu pa u Umagu živi po dva, tri mjeseca, a za Glas Istre ispričala je koliko zarađuje i kako se kreću satnice čistačica u Istri. Kaže da je sve do Domovinskog rata živjela u Bosni pa se potom preselila u hrvatsku metropolu. Budući da pravo na bosansku mirovinu još nije ostvarila, čisti urede i apartmane u Zagrebu van turističke sezone.

“U Zagrebu je cijena čišćenja 30 kuna po satu, a za najluksuzniji stan mogu dobiti 40 kuna po satu, dok se za urede u većini slučajeva plaća 30 kuna. Na Jadranu je drugačije, ali treba uzeti u obzir i činjenicu da su i troškovi života znatno skuplji, a da ne uspoređujem cijene na tržnici. Godinama pomažem pri čišćenju apartmana istim osobama, ali iz godine u godinu je sve više zahtjeva drugih da im pomognem održavati i čistiti apartmane.

Gotovo me preklinju i nude višu cijenu, ali ne želim se pretrgnuti. Do sada sam angažirana u sedam apartmana i to je previše. Još prije tri godine se usluga čišćenja kretala između 30 i 40 kuna, a danas se penje bez problema do 70 kuna. Tako da sam ove godine pozvala prijateljicu iz Srbije na ispomoć koja si trenutačno sređuje potrebne dokumente za rad u Hrvatskoj”, ispričala je gospođa Milena Glasu Istre.

Ove godine čistačice poput ‘spasonosnog lijeka’

Kao i prošle godine, i ove turističke sezone rak-rana hrvatskog turizma je manjak radnika. Ovo se posebno odnosi na nedostatak konobara, kuhara, ali i pomoćne radne snage poput čistačica i sobarica. Upravo su čistačice, osobito za privatne iznajmljivače vrlo bitne jer ipak netko mora čistiti apartmane i sobe.

Vlasnici apartmana i drugih smještajnih jedinica će bez pitanja dobroj čistačici koja marljivo i pedantno obavlja svoj posao bez problema platiti od 50 do 70 kuna za sat vremena čišćenja. Upravo su čistačice za njih pravi spas za vrijeme smjene gostiju.

Baš je Istra prošle godine zabilježila povećanje privatnog smještaja i to za 10 posto, kako kažu podaci županijske Turističke zajednice. Već godinama najveći broj turista stiže u Pulu, koja je zadnjih par godina udvostručila broj apartmana. Od rujna prošle godine u tom je istarskom gradu zabilježen najveći broj porasta kada je riječ o smještajnim kapacitetima. Pula bilježi povećanje od 16 posto. No, ni drugi istarski ne zaostaju. Tako je primjerice u Medulinu i Rovinju zabilježen rast smještajnih kapaciteta od osam posto, u Poreču pet posto, a jednako toliko je također i u Novigradu i Umagu.

Iznajmljivači na razne načine pokušavaju doskočiti manjku čistačica

Milovan Popović iz Turističke zajednice Umag javlja da je od 1. do 11. lipnja ostvareno 26.500 dolazaka što je 15 posto više nego lani i 103.000 noćenja, za 10 posto više u odnosu na isti period lani. Kod privatnih iznajmljivača ostvareno je 5.400 dolazaka ili 20 posto više nego prošle godine i 21.500 noćenja, za 13 posto više od prošle godine.

Vesna Ferenc, direktorica Turističke zajednice Novigrad, kaže za Glas Istre da je u prva dva tjedna lipnja na području Novigrada boravilo 13.000 gostiju koji su ostvarili 62.000 noćenja, što je 7 posto više turista u odnosu na isto razdoblje lani. Od toga je u privatnom smještaju boravilo 1.600 turista i ostvareno 9.000 noćenja, što je čak 37 posto više turista i 25 posto više noćenja u odnosu na lani.

“Naravno da ovakvi pokazatelji i sveprisutan problem nedostatka radne snage u turizmu i ugostiteljstvu u priobalnom dijelu Hrvatske odražava se na reguliranje i problema čišćenja kod iznajmljivača. Upoznati smo da potreba za tim poslovima raste pa time i cijena. Iznajmljivači i agencije pokušavaju doskočiti na razne načine. Mnogi traže pomoć servisa za čišćenje, neki nude čak i smještaj i prijevoz. Odlaze po njih doma i vraćaju ih. Snalaze se jer spremačica nema dovoljno”, kazali su Popović i Ferenc.

