U INOZEMSTVU PADAJU REKORDI: Bolji odaziv nego prije dva tjedna; najviše glasovalo u Bosni i Hercegovini

Prema DIP-u u inozemstvu je bolji odaziv nego prije dva tjedna; do danas poslijepodne glasovalo je 40.100 birača

U inozemstvu, gdje se hrvatski predsjednik bira u 47 država, do danas poslijepodne glasovalo je 40.100 birača, a među njima najviše je glasovalo u Bosni i Hercegovini, njih 28.300, što je za devet tisuća više nego prije dva tjedna, pokazuju podaci Državnog izbornog povjerenstva (DIP).

Hrvatski državljani koji žive u Bosni i Hercegovini mogu glasovati na 44 biračka mjesta, u gradovima sjedištima hrvatskih diplomatsko-konzularnih predstavništava: Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banjoj Luci, Livnu i Vitezu. Mediji cijelu nedjelju izvještavaju o gužvama na i oko biračkih mjesta u Mostaru. U Njemačkoj, gdje je glasovanje moguće na 17 biračkih mjesta, do nedjelje poslijepodne glasovalo je 7. 240 birača, gotovo isto kao i 22. prosinca 2019.

Slabiji odaziv nego prije pet godina

Na izbore na kojima se odlučuje hoće li Hrvatska imati predsjednicu ili predsjednika, Kolindu Grabar-Kitarović (HDZ) ili Zorana Milanovića (SDP), do nedjelje poslijepodne izašlo je više od 1,5 milijuna birača, odnosno 43,52 posto. Ta je izlaznost bolja od one u 1. izbornom krugu, no lošija od one na predsjedničkim izborima prije pet godina kada je do istog vremena glasovalo 48,23 posto birača, dakle gotovo pet posto više.

Najmanje glasovalo u Vukovaru

U odnosu na prvi izborni krug, ove je nedjelje do 16,30 sati glasovalo 190 tisuća birača više, ali i 170 tisuća manje u odnosu na 2. krug prije pet godina. U Zagrebu je glasovalo 46 posto birača (294.000), u Splitu 44 posto, Osijeku 43, a u Rijeci 42 posto.

Više od polovice birača glasovalo je u Krapini (51, 8 posto) i Karlovcu (50, 5 posto), blizu polovice u Varaždinu (49, 3 posto). Najmanje ih je glasovalo u Vukovaru (36, 8 posto), Slavonskom Brodu (38, 1) i Dubrovniku (39, 9 posto).

Od županija najbolji odaziv imaju Karlovačka, Varaždinska i Krapinsko-zagorska županija, najslabiji Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško slavonska županija. Birališta su u Hrvatskoj, te većem dijelu inozemstva, otvorena do 19 sati. Zbog vremenske razlike u dijelu inozemstva glasovanje je već završeno. Prve izborne rezultate DIP će na svojoj mrežnoj stanici objaviti već sat po zatvaranju birališta.