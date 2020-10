‘U IDUĆIH 6 MJESECI PROPAST ĆE POLOVICA MALIH FIRMI’; Ekonomist tvrdi: ‘Raste strah, ljudi se zatvaraju doma, efekt je sličan lockdownu’

‘Raste strah, povećava se zatvaranje u domove i imate sličan efekt kao da je lockdown. Zbog elementa neizvjesnosti i straha, imat ćemo sličan učinak i loš efekt na BDP’

Vuk Vuković, ekonomist i jedan od osnivača udruge Glas poduzetnika, rekao je za N1 da podaci od ljeta pokazuju da je situacija nešto bolja, ali da moramo voditi računa da će situacija u zadnjem kvartalu stvoriti jednaku razinu nestabilnosti kao što je bilo u drugom kvartalu.

“Imamo goru epidemiološku situaciju, ali najviše me zanima promjena ponašanja kod ljudi, to se vidi po podacima. Raste strah, povećava se zatvaranje u domove i imate sličan efekt kao da je lockdown. Zbog elementa neizvjesnosti i straha, imat ćemo sličan učinak i loš efekt na BDP. Bio bih oprezan s pozitivnim prognozama, koje su posljedica ljetnih mjeseci”, rekao Vuković.

Gomilanje problema

Rekao je da nam se gomilaju stvari koje smo propustili učiniti na vrijeme, a sada sve dolazi na naplatu. “Zdravstveni sustav je rastegnut, došlo je do kulminacije problema s plaćanjem veledrogerijama, i mislim da će doći do novog zaduživanja. To i nije loše, jer nam je zaduživanje sada skupo. Novac iz EU-a treba se alocirati kako bi se riješio deficit u gospodarstvu.

Očekuje se poboljšanje stanja deficita i duga dogodine, ali ne znam koliko će to biti moguće. Firme, male firme, koje su bile u problemima na proljeće – ugostitelji, prijevoznici, mali dućani mješovite robe, bit će u stanju potencijalnog bankrota i otpuštanja i dogodine. Promjena u ponašanju će dugo trajati, to neće biti samo kratkotrajni šok.

Naše članstvo, ali i europska istraživanja, pokazuju da oko pola malih poduzeća neće preživjeti narednih pola godine ako im se prihodi značajno ne poprave. Imamo podatke koji projiciraju ne baš stabilnu situaciju, iako je točno ono što je ministar financija Zdravko Marić rekao, da podaci o fiskalizaciji nisu padali baš mnogo. No pitanje je i jesu li se ti računi ranije prijavljivali ili ne, ali to je druga tema”, rekao je Vuković.

Nabava nije primarna

Naglašava da su političari neskloni dugoročnim mjerama, jer se njihovi rezultati ne vide za vrijeme njihova mandata. “Problem je zašto sada investirati u nešto što će imati učinak za 15 godina? Svim političarima draže su kratkoročne reforme koje rezultat daju za vrijeme mandata. No građani bi sada jako cijenili dugoročne reforme. One i potiču izlazak iz krize i dugoročne promjene trendova”, rekao je Vuković.

Smatra da Vlada trenutačno ima bitnije stvari na ekonomskom planu od nabave vojnih aviona. “Mislim da nabava aviona nije primarna. Znam da kao članica NATO-a imamo obveze, ali su nam sada ipak prioritet neki drugi dijelovi gospodarstva”, kazao je Vuk Vuković.

