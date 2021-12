U ponedjeljak u Hrvatsku stiže prvih 48 tisuća doza Pfizerova cjepiva za djecu od pet do 11 godina, a njihovo cijepljenje kreće nekoliko dana nakon toga, piše 24sata.

Stručnjaci preporučuju i cijepljenje djece zbog rijetkih, ali mogućih zdravstvenih komplikacija. Cjepivo se posebno preporučuje za djecu s određenim kroničnim bolestima - neurološkim, kroničnim bolestima srca, plućnim bolestima, kao i za djecu koja su pretila.

Zbog covida hospitalizirano 1100 djece i mladih

Kod djece se u covidu može razviti multisistemski inflamantorni sindrom, što je nasreću rijetko, ali jako ozbiljno stanje. U ovoj je godini zbog njega hospitalizirano 45 djece i mladih do 18 godina, koji su imali pozitivan covid test, i to najviše njih u dobi od pet do devet godina, 21 dijete, a u dobi od deset do 14 godina njih još dvadeset.

U Hrvatskoj je od početka pandemije hospitalizirano 1100 djece i mladih do 18 godina. Najviše je hospitalizacija, njih 230, bilo među bebama u prvoj godini života, u bolnici je bilo i 84 djece u drugoj godini, između treće i 12. godine je taj broj i dvostruko manji, no povećava se opet u tinejdžerskoj dobi, jer je hospitalizirano, primjerice, 76 mladih od 15 godina, kao i, primjerice, 94 sedamnaestogodišnjaka. Od posljedica COVID-a dosad je preminulo troje djece u dobi do tri godine, četvero djece i mladih od deset do 19 godina i dvadesetero mladih između 20 i 29 godina.

Preporuke HZJZ-a

Pfizerovo cjepivo se djeci od pet do 11 godina daje u dvije doze od 10 mikrograma, što je 20 mikrograma manje od doze za odrasle. HZJZ odgovara da je u Hrvatskoj dosad potpuno cijepljeno 3627 djece od 12 do 14 godina, što je tri posto ukupne populacije. U dobi od 15 do 19 godina je cijepljeno 41.380 mladih, koji čine 20 posto populacije, među njima ih je 177 primilo i “booster” dozu. Cjepivo za mlađe od pet godina još nije odobreno.

Roditelji/skrbnici koji žele da se njihova djeca cijepe trebaju se javiti izabranom pedijatru, odnosno liječniku obiteljske medicine ili nadležnom školskom liječniku, a cijepljenje se može organizirati i na punktovima. Na punktovima cijepljenje djece 5-11 godina mora biti odvojeno od cijepljenja odraslih vremenski ili prostorno, kaže HZJZ. Cijepljenje preporučuju i za djecu, odnosno mlade koji dijele kućanstvo s kronično bolesnim osobama, kako bi se te ukućane zaštitilo od prijenosa virusa. Jednako tako, cijepljenje će biti preporučeno i za djecu u dugotrajnom smještaju. Kako su nam rekli neki od ravnatelja dječjih domova, nisu još dobili nikakve smjernice.