U HRVATSKU SE VRATIO ZLOGLASNI KUKAC: Ljudi na osječkoj plaži mislili da su ih napale ‘netipične pčele’, a zapravo je riječ o nečem puno gorem

Neugodno iznenađenje dočekalo je kupače na Kopiki u Osijeku kada su ih na prvi pogled napale “netipične pčele”. Ipak, tu se nije radilo o pčelama, već o puno opasnijoj rodbini istih.

Doc. dr. sc. Višnje Prus iz Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju osječkog KBC-a, rekla je za Glas Slavonije kako je riječ o azijskom stršljenu.

Napadaju bez razloga

Prije dvije godine bilo ih je u velikom broju i to izazvano mutacijom s domaćom vrstom. Veliki su od četiri do pet centimetara s leđima žute boje i crnim prugama, a najčešće se skrivaju u tavanskim prostorima, ali i šupljem drveću, i to pokraj vode, a napadaju ljude bez vidljivoga razloga. Dogodili su se i slučajevi da su ljudi bili u životnoj ugroženosti baš zbog ovih opasnih životinja.

Iz tog razloga doktorica Prus savjetuje da izbjegavate šarenu odjeću i široke rukave gdje se kukci vole zavući te da nije preporučljivo jesti i piti u prirodi.