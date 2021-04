Austrija, čiji je premijer pokrenuo priču o neravnomjernoj raspodjeli cjepiva, ostala je kratkih rukava

Na današnjem Odboru stalnih predstavnika u Vijeću EU, koji je pregovarao o raspodjeli ukupno 10 milijuna doza Pfizer/BioNTechovog cjepiva čija je isporuka ubrzana s četvrtog na drugi kvartal, odlučeno je da se 70 posto tih doza podijeli na svih 27 država ravnomjerno, ovisno o broju stanovnika, a 30 posto onim državama koje su do sada dobivale nesrazmjerno manje cjepiva. U konačnici to znači da bi Hrvatska do lipnja trebala dobiti 747.000 doza.

Vijesti je potvrdio i premijer Plenković:

Nakon #EUCO i niza razgovora na najvišoj razini te pregovora u Bruxellesu za 🇭🇷 smo osigurali dodatnih 747.000 doza Pfizer—BioNTech cjepiva do kraja lipnja. Time ćemo još snažnije zaštititi zdravlje građana i osigurati veću procijepljenost uoči turističke sezone. pic.twitter.com/4VDn29cxyr — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 1, 2021

Tih 30 posto bit će raspodjeljeno između Bugarske, Hrvatske, Latvije, Estonije i Slovačke, koje su u najvećoj opasnosti da sve više zaostaju u cijepljenju do ljeta jer su najmanje iskoristile svoju opciju za kupnju Pfizer/BioNTechovog cjepiva pri sklapanju ugovora u jesen prošle godine.

Do srpnja 45 posto cijepljenih

Bez ovakvog rješenja, Hrvatsku je čekao scenarij u kojem bi do kraja lipnja mogla procijepiti samo 36 posto građana, daleko manje od prosjeka EU, koji je oko 55 posto. S ovako usvojenom odlukom, odnosno s dodatnih skoro 750 tisuća doza koje će Pfizer isporučiti do kraja lipnja, Hrvatska može srpanj dočekati s 45,29-postotnom procijepljenošću ukupnog stanovništva, piše Večernji. To je, prema nekim izvorima, oko 55 posto odraslog stanovništva Hrvatske.

U hrvatskoj Vladi i među hrvatskim diplomatima u Bruxellesu vlada zadovoljstvo postignutim rješenjem. Iako bi sigurno bilo bolje za Hrvatsku da je svih 10 milijuna doza podijeljeno samo onim državama koje najviše zaostaju u cijepljenju, taj prijedlog nije mogao dobiti političku podršku, pa je na kraju pronađeno ovo rješenje.

Kaznili Austriju zbog Kurzovog ‘stila komuniciranja’?

Austrija nije dobila nikakvo povećanje, odnosno dobila je od tih 7 milijuna doza (onih 70 posto) samo onoliko koliki je njezin udio u stanovništvu EU. Unatoč tome što je austrijski kancelar Sebastian Kurz pokrenuo čitavu javno-diplomatsku ofenzivu, u kojoj je tražio više i za drugih 5 zemalja, ali i za sebe. No, njegovi zahtjev i stil javnog komuniciranja o toj temi razljutili su mnoge druge države članice, koje su radile razliku između Austrije i ostatka zemalja kojima, smatrale su, zaista treba pomoći.