Dugo je trajala borba, ali gej je sad ok, imamo i saborskog zastupnika koji je izašao iz ormara, a i sud je rekao svoje, piše Danas.hr. LGBT zajednica ne izaziva više zgražanje kao nekad u Hrvatskoj, odnosno LGB ekipa je prihvaćena koliko toliko, ali onaj T na kraju. E, oni nisu baš. Taj T predstavlja transrodne osobe, kao što su i djeca naših sugovornica.

"Postoji taj strah da će zbog ovakvog ajmo reći neznanstvenog pristupa i dizanja nekakve hajke na transrodne osobe, postoji bojazan kod mene kao roditelja da će netko nauditi mojem djetetu", govori Maja, majka transrodne osobe.

Vodi se linč

"Da vodi se linč na različite, to zaista. Dijete koje je transrodno, to nije njegova želja da je različito, to je naprosto rođenjem tako", poručuje Ivana, majka transrodne osobe.

Transrodnih osoba koje su završile svoju tranziciju ili su trenutno u procesu - je u Hrvatskoj do 2017. bilo 115 - do 2021. njih 205. Ne postoje noviji podaci.

"Ne može se govoriti o nikakvom trendu, a pogotovo trendu naglog porasta. 0,005% populacije, a prema literaturi bi se 0,1 do 2% očekivalo", kaže zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin koja kaže da je kod nas puno manje transrodnih osoba nego što je to inače vani.

Točnije, tisuću puta manje nego vani. Ali postoje i drugi podaci koji se ne kose direktno s ovim prvima, a tiču se maloljetnika.

"Imamo vrlo visoki trend rasta tih dijagnoza u Hrvatskoj, posebice među djevojčicama odnosno tinejdžericama. Broj pacijenata dječje i adolescentne dobi koji se javljaju na jednu od klinika KBC-a Zagreb s dijagnozom transseksualnosti porastao je od 2015. do prošle godine za 600%", tvrdi Herman Vukušić, psihijatar s KBC-a Zagreb.

Što ako nije hir?

Nakon što se netko odluči na promjenu spola, mora prije proći temeljite psihološke provjere, barem u teoriji, kaže Vukušić kojem pišu zabrinuti roditelji.

"Roditelji djece koja su ušla u proces pišu da su nažalost njihova djeca proglašena transrodnima na osnovu jednog susreta", kaže Vukušić.

Izvješće koje je nedavno objavio New York Times govori o naglom porastu trans osoba među mladima, pogotovo se ističe rast u urbanim sredinama.

"Ako je ovaj porast trans mladih skroz prirodan, zašto je regionalan? Ili ih Ohio sramoti ili ih Kalifornija stvara", kaže komičar Bill Maher.

I baš tu se nalazi glavni argument za porast. Nije hir, nego mogućnost.

"Možemo usporedbu napraviti sa žrtvama zlostavljanja, jer napokon kad se otvaraju klinike koje se bave time, javlja se i podrška ljudi. To ne znači da imamo povećani trend zlostavljanja, već ljude koji se time bave", rekla je Diana Avdić iz udruge kolekTIRV.

I to nije loše, to je dobro, majke s početka priče zahvalne su što se povećani broj stručnjaka u Hrvatskoj bavi time.

"S druge strane i da je hir, shvatit ćete kroz nekakav period uz struku i dalje ćete opet rješavati takve probleme, ali što ako nije hir i što ako to dijete počne sebi nanositi zlo jer ne može tu težinu nositi samo", zaključuje majka transrodne osobe.